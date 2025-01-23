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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Радбез США відсторонив від роботи співробітників, відповідальних за Україну, Іран і КНДР, - WРP
08:59 23.01.2025 |
Радник із нацбезпеки США Майк Волц санкціонував "повну перевірку" десятків кадрових чиновників Білого дому. Йдеться про тих, хто відповідальний за питання розповсюдження ядерної зброї Іраном і КНДР, кібершпигунства та війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Представник Ради національної безпеки Брайан Г'юз пояснив, що цей крок спрямований на те, щоб гарантувати, що співробітники "будуть прихильні до реалізації програми" президента США Дональда Трампа "Америка перш за все". Зокрема, захисту нацбезпеки та розумному використанню податкових надходжень трудящих громадян у Штатах.
"З 12:01 понеділка проводяться перевірки персоналу та ухвалюються рішення на основі оцінок", - додав Г'юз.
Як пише WP, чиновникам під час короткого дзвінка, проведеного в середу начальником штабу Волца Брайаном Маккормаком, було сказано, що вони повинні покинути будівлю. Їм було дано вказівку повертатися тільки на прохання їхніх керівників - старших директорів, призначених адміністрацією президента США Дональда Трампа.
"Поки ця перевірка завершується, на підставі прецеденту, створеного адміністрацією Байдена, вам наказано бути на зв'язку і з'являтися до офісу тільки в разі звернення керівництва Ради національної безпеки", - сказав МакКормак.
Рішення Волтца було настільки несподіваним, що деякі чиновники не змогли фізично покинути територію Білого дому, оскільки їхні перепустки більше не працювали. Незручна безвихідна ситуація вимагала від Секретної служби вручну відкрити ворота для тих, чиї перепустки були деактивовані.
За словами колишнього чиновника, масовий відхід стількох кадрових співробітників у перехідний період може ускладнити завдання нової команди з національної безпеки з вирішення суттєвих питань
"Десятки чиновників, відправлених додому в середу, були направлені в РНБ з інших урядових установ, включно з ЦРУ, Агентством національної безпеки, Державним департаментом і Пентагоном", - додало WP.
"Чистки" в Білому домі
Нагадаємо, що за даними Associated Press, нові високопоставлені чиновники адміністрації Трампа ще до його інавгурації почали опитувати кадрових державних службовців, які працюють у Раді національної безпеки Білого дому.
Співробітників запитували про те, за кого вони голосували на виборах 2024 року, про їхній політичний внесок і про те, чи розміщували вони в соціальних мережах пости, які команда обраного президента Дональда Трампа могла б вважати компрометувальними.
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