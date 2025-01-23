США визнають хуситів терористичною організацією - Трамп підписав указ

Новий президент США Дональд Трамп підписав указ, який запускає процес офіційного визнання терористичною організацією єменського угруповання "Ансар Аллах".

Як повідомляє Укрінформу, текст указу опублікований на сайті Білого дому.

"Цей наказ запускає процес, яким угруповання "Ансар Аллах", також відоме як "хусити", буде визнане іноземною терористичною організацією", - йдеться в документі.

Трамп наголосив, що дії хуситів "наражають на небезпеку американських цивільних та військових на Близькому Сході, а також загрожують нашим найближчим регіональним партнерам та стабільності глобальної морської торгівлі".

"Політика США полягає у співпраці з регіональними партнерами з метою знищення можливостей та операційних спроможностей "Ансар Аллах", позбавлення угруповання ресурсів, а отже, припинення нападів на американських цивільних й військових, партнерів США та морську торгівлю у Червоному морі", - вказується в документі.

Нагадаємо: хусити вже перебували в американському переліку терористичних організацій, але президент Байден у 2021 році скасував цей статус.