Фінансові новини
- |
- 23.01.25
- |
- 10:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США визнають хуситів терористичною організацією - Трамп підписав указ
08:52 23.01.2025 |
Новий президент США Дональд Трамп підписав указ, який запускає процес офіційного визнання терористичною організацією єменського угруповання "Ансар Аллах".
Як повідомляє Укрінформу, текст указу опублікований на сайті Білого дому.
"Цей наказ запускає процес, яким угруповання "Ансар Аллах", також відоме як "хусити", буде визнане іноземною терористичною організацією", - йдеться в документі.
Трамп наголосив, що дії хуситів "наражають на небезпеку американських цивільних та військових на Близькому Сході, а також загрожують нашим найближчим регіональним партнерам та стабільності глобальної морської торгівлі".
"Політика США полягає у співпраці з регіональними партнерами з метою знищення можливостей та операційних спроможностей "Ансар Аллах", позбавлення угруповання ресурсів, а отже, припинення нападів на американських цивільних й військових, партнерів США та морську торгівлю у Червоному морі", - вказується в документі.
Нагадаємо: хусити вже перебували в американському переліку терористичних організацій, але президент Байден у 2021 році скасував цей статус.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Фракція «Голос» видала заяву із засудженням переслідування та дискредитації військових з боку правоохоронних органів
|Міноборони не погодило рішення наглядової ради Агентства оборонних закупівель продовжити контракт із його головою
|«Далі буде тільки гірше»: Трамп вимагає від РФ укласти «угоду» для завершення війни
|Домбровскіс: У 2025 році Київ отримає від ЄС 35 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Україна та Німеччина виступили співзасновниками Global GovTech Board - спільноти цифрових міністрів
|Глава дипломатії ЄС відповіла на критику Трампа щодо допомоги Україні
|Радбез США відсторонив від роботи співробітників, відповідальних за Україну, Іран і КНДР, - WРP
|США визнають хуситів терористичною організацією - Трамп підписав указ
|ЗМІ: Рубіо здійснить перший закордонний візит до Латинської Америки, зокрема – Панами
|Конгрес США схвалив законопроєкт про депортацію мігрантів, які скоїли злочини
|Трамп указом закрив кордон з Мексикою для нелегальних мігрантів
Бізнес
|З лютого Microsoft буде автоматично зберігати вхід у ваш обліковий запис
|Трамп не проти, щоб TikTok купив Маск або Еллісон
|OpenAI та SoftBank запускають Stargate — ініціативу зі створення дата-центрів нового покоління для ШІ
|Польський фонд розвитку вперше інвестує в Україну: профінансує експансію IT-фірми Euvic
|Українцям спростили зняття з обліку автомобілів та доставлення прав, техпаспортів та номерів
|Сем Альтман анонсував нову дуже швидку модель ШІ для ChatGPT
|Apple знову очолила список найдорожчих брендів у світі - Brand Finance