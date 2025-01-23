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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Конгрес США схвалив законопроєкт про депортацію мігрантів, які скоїли злочини
08:45 23.01.2025 |
Палата представників США слідом за Сенатом схвалила проєкт «закону Лейкен Райлі», який дозволяє депортувати мігрантів, проти яких висунуто обвинувачення у злочинах.
Очікується, що найближчим часом законопроєкт передадуть на підпис президентові, передає власний кореспондент Укрінформу.
У нижній палаті документ підтримали 263 законодавці, 156 висловилися проти. При цьому ініціативу підтримали принаймні 46 демократів разом з усіма присутніми республіканцями.
Раніше Сенат США схвалив законопроєкт більшістю голосів - 64 проти 35.
Передбачається, що президент Трамп підпише документ, тільки-но він ляже до нього на стіл.
Як повідомлялося, «законопроєкт Лейкен Райлі» вимагає затримання й депортації мігрантів без легального статусу, а також тих, кому був дозволений в'їзд до США для одержання притулку, якщо їх обвинувачують у крадіжках та інших злочинах.
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