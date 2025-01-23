Конгрес США схвалив законопроєкт про депортацію мігрантів, які скоїли злочини

Палата представників США слідом за Сенатом схвалила проєкт «закону Лейкен Райлі», який дозволяє депортувати мігрантів, проти яких висунуто обвинувачення у злочинах.

Очікується, що найближчим часом законопроєкт передадуть на підпис президентові, передає власний кореспондент Укрінформу.

У нижній палаті документ підтримали 263 законодавці, 156 висловилися проти. При цьому ініціативу підтримали принаймні 46 демократів разом з усіма присутніми республіканцями.

Раніше Сенат США схвалив законопроєкт більшістю голосів - 64 проти 35.

Передбачається, що президент Трамп підпише документ, тільки-но він ляже до нього на стіл.

Як повідомлялося, «законопроєкт Лейкен Райлі» вимагає затримання й депортації мігрантів без легального статусу, а також тих, кому був дозволений в'їзд до США для одержання притулку, якщо їх обвинувачують у крадіжках та інших злочинах.