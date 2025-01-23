Трамп указом закрив кордон з Мексикою для нелегальних мігрантів

У вівторок, 22 січня, президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону країни. Йдеться про закриття в'їзду для нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

"Президент має повноваження відповідно до Закону про імміграцію та громадянство запобігати фізичному в'їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів через південний кордон", - ідеться в повідомленні.

Згідно з інформацією на сайті Білого дому, деякі штати, зокрема, Техас, зверталися до федерального уряду з проханням про захист від вторгнення за часів правління експрезидента США Джо Байдена, однак його адміністрація не змогла "захистити їх від мільйонів нелегальних іноземців, що в'їжджають до США".

Тепер згідно з новим указом, Трамп доручив Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Держдепартаменту США вжити всіх необхідних заходів для негайного видворення нелегальних мігрантів, які перетнули південний кордон.

Використовуючи свої повноваження, новий президент Сполучених Штатів обмежив указом доступ до положень імміграційного законодавства, які дозволяли б нелегальним мігрантам залишатися на території США. Зокрема, до можливості отримання притулку.

"Обіцянку виконано: у 2024 році президент Трамп пообіцяв "закрити кордон у перший же день", - додали в Білому домі.

