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Трамп зупинив фінансування зеленої інфраструктури США на понад 300 мільярдів доларів
16:13 22.01.2025 |
Повернення Дональда Трампа до Білого дому поставило під загрозу понад 300 мільярдів доларів потенційного фінансування федеральної інфраструктури, заявили американські інвестори, оцінюючи масштаби його кроків, спрямованих на відмову від кліматичного порядку денного Джо Байдена.
Про це пише Financial Times.
Протягом декількох годин після своєї інавгурації в понеділок Трамп підписав десятки указів, які скасовують політику Байдена, в тому числі указ про припинення федеральних виплат виробникам і розробникам інфраструктури.
Згідно з аналізом кредитного портфеля Міністерства енергетики, проведеним Financial Times, ці кошти були надані в рамках двох законодавчих досягнень Байдена - Закону про зниження інфляції та двопартійного закону про інфраструктуру - і включають майже 50 мільярдів доларів вже узгоджених кредитів Міністерства енергетики та ще 280 мільярдів доларів, які перебувають на стадії розгляду.
Серед виплат, які зараз перебувають під загрозою, - умовний кредит у розмірі 9 млрд дол мічиганській компанії DTE Energy та ще 3,5 млрд дол компанії PacifiCorp, що базується в Орегоні.
Інвестори заявили, що побоюються, що ще 300 мільярдів доларів майбутнього федерального фінансування - в основному за рахунок закону про інфраструктуру - також буде заморожено через рішення Трампа.
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