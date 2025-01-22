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ЗМІ: Макрон і Шольц хочуть єдиної стратегії спілкування з Трампом
15:59 22.01.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц проведуть зустріч у середу, щоб спробувати виробити новий курс для Європи в умовах президентства Дональда Трампа.
Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначили джерела агентства, Шольц і Макрон спробують продемонструвати силу і закличуть до швидкої відповіді, якщо США все ж запровадять мита на європейський експорт.
Вони також пообіцяють виступати єдиним фронтом під час спілкування з новою адміністрацією у Вашингтоні.
Під час зустрічі в середу Шольц і Макрон також порушать тему європейського регулювання діяльності американських технологічних гігантів.
Вони також обговорять, як уряди обох країн можуть підтримати ЄС у його зусиллях щодо захисту громадян від зростаючої загрози дезінформації та мови ворожнечі на платформах соціальних мереж, таких як X Ілона Маска і Facebook та Instagram Марка Цукерберга.
Ще восени Європейський Союз підготував список американських товарів, які може обкласти митами у відповідь на втілення Трампом погрози запровадити тарифи
На початку січня Трамп заявив, що створить Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних тарифів, які він пообіцяв запровадити.
Також після інавгурації він пообіцяв вдарити по Європейському Союзу тарифами, адже, на його переконання, ЄС "дуже, дуже погано поводиться" з США.
Водночас інформували, що Європейська комісія з літа готувалася до повернення у Білий дім Трампа, який пригрозив накласти нові мита на ЄС.
Відтак відомо, що Єврокомісія застосовує подвійний підхід - "батога і пряника". "Батогом" є власні тарифи ЄС у відповідь, а "пряником" - пропозиції купувати більше американських товарів.
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