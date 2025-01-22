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Акції європейських вітроенергетичних компаній почали падати на тлі заяв Трампа
23:09 21.01.2025 |
Акції європейських вітроенергетичних компаній впали після того, як Дональд Трамп припинив підтримку нових офшорних вітроенергетичних проектів в США.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Офшорна вітроенергетика використовує силу морського вітру для генерації електроенергії.
20 січня Трамп призупинив новий федеральний лізинг офшорних вітрових електростанцій до проведення екологічної та економічної експертизи, заявивши, що вітряки "потворні, дорогі і завдають шкоди дикій природі".
Після цього найбільша данська енергетична компанія Orsted збирається згортати офшорні вітроенергетичні проєкти в США. Її акції впали на 13,6%.
Італійська Prysmian відмовиться від плану будівництва заводу в США з виробництва кабелів для офшорних вітрових електростанцій, її акції скоротились на 1,5%.
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