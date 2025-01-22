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АНАЛІТИКА

Турецький KIZILELMA став першим безпілотним винищувачем, який успішно пройшов випробовування

Турецький KIZILELMA став першим безпілотним винищувачем, який успішно пройшов випробовування

 

Турецька компанія Baykar Technologies успішно завершила чергове льотне випробування свого безпілотного винищувача Bayraktar KIZILELMA. Це перший безпілотний винищувач, розроблений у Туреччині, і його створення просувається відповідно до графіка.

Випробування пройшли в Центрі льотної підготовки та випробувань AKINCI у Чорлу, Текірдаг. Літак Bayraktar KIZILELMA PT-3 (бортовий номер TC-ÖZB3) перевірявся на ідентифікацію систем, що є ключовим етапом для оцінки його можливостей.

Серійний прототип отримав значні вдосконалення: новий двигун із форсажною камерою для майже надзвукової швидкості, аеродинамічні модифікації, які підвищують маневровість і дальність польоту, та сучасний радар AESA для покращення обізнаності про ситуацію. Літак здатний виконувати складні місії та злітати з коротких злітних смуг, таких як судно TCG Anadolu, що підвищує його ефективність у морських операціях.


Проєкт KIZILELMA стартував у 2021 році, а перший прототип піднявся в повітря вже у грудні 2022 року. У 2023 році літак продемонстрував оперативну сумісність під час спільних польотів із Bayraktar AKINCI, F-16 SOLOTÜRK і F-5 Turkish Stars на TEKNOFEST 2023.

Baykar Technologies у 2023 році заробила 1,8 млрд доларів від експорту, що склало 90% її доходу. Компанія уклала угоди з 35 країнами, зміцнивши свої позиції на світовому ринку оборони.
За матеріалами: gagadget.com
 

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