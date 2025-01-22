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Турецький KIZILELMA став першим безпілотним винищувачем, який успішно пройшов випробовування
22:50 21.01.2025 |
Турецька компанія Baykar Technologies успішно завершила чергове льотне випробування свого безпілотного винищувача Bayraktar KIZILELMA. Це перший безпілотний винищувач, розроблений у Туреччині, і його створення просувається відповідно до графіка.
Випробування пройшли в Центрі льотної підготовки та випробувань AKINCI у Чорлу, Текірдаг. Літак Bayraktar KIZILELMA PT-3 (бортовий номер TC-ÖZB3) перевірявся на ідентифікацію систем, що є ключовим етапом для оцінки його можливостей.
Серійний прототип отримав значні вдосконалення: новий двигун із форсажною камерою для майже надзвукової швидкості, аеродинамічні модифікації, які підвищують маневровість і дальність польоту, та сучасний радар AESA для покращення обізнаності про ситуацію. Літак здатний виконувати складні місії та злітати з коротких злітних смуг, таких як судно TCG Anadolu, що підвищує його ефективність у морських операціях.
Проєкт KIZILELMA стартував у 2021 році, а перший прототип піднявся в повітря вже у грудні 2022 року. У 2023 році літак продемонстрував оперативну сумісність під час спільних польотів із Bayraktar AKINCI, F-16 SOLOTÜRK і F-5 Turkish Stars на TEKNOFEST 2023.
Baykar Technologies у 2023 році заробила 1,8 млрд доларів від експорту, що склало 90% її доходу. Компанія уклала угоди з 35 країнами, зміцнивши свої позиції на світовому ринку оборони.
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