Турецький KIZILELMA став першим безпілотним винищувачем, який успішно пройшов випробовування

Турецька компанія Baykar Technologies успішно завершила чергове льотне випробування свого безпілотного винищувача Bayraktar KIZILELMA. Це перший безпілотний винищувач, розроблений у Туреччині, і його створення просувається відповідно до графіка.

Випробування пройшли в Центрі льотної підготовки та випробувань AKINCI у Чорлу, Текірдаг. Літак Bayraktar KIZILELMA PT-3 (бортовий номер TC-ÖZB3) перевірявся на ідентифікацію систем, що є ключовим етапом для оцінки його можливостей.

Серійний прототип отримав значні вдосконалення: новий двигун із форсажною камерою для майже надзвукової швидкості, аеродинамічні модифікації, які підвищують маневровість і дальність польоту, та сучасний радар AESA для покращення обізнаності про ситуацію. Літак здатний виконувати складні місії та злітати з коротких злітних смуг, таких як судно TCG Anadolu, що підвищує його ефективність у морських операціях.





Проєкт KIZILELMA стартував у 2021 році, а перший прототип піднявся в повітря вже у грудні 2022 року. У 2023 році літак продемонстрував оперативну сумісність під час спільних польотів із Bayraktar AKINCI, F-16 SOLOTÜRK і F-5 Turkish Stars на TEKNOFEST 2023.

Baykar Technologies у 2023 році заробила 1,8 млрд доларів від експорту, що склало 90% її доходу. Компанія уклала угоди з 35 країнами, зміцнивши свої позиції на світовому ринку оборони.