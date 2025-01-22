Індійські банки почали блокувати платежі за російську нафту - ЗМІ

Індійські банки стали блокувати платежі за нафту російського походження після посилення американських санкцій, під які, зокрема, потрапили понад 180 танкерів російського тіньового флоту, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» та страхові компанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times.

Банки та нафтопереробні заводи Індії, які перекривають російськими постачаннями третину імпорту нафти, по-різному трактують останні санкції США, які набули чинності 10 січня.

За даними видання EnergyIntel, найбільшу обережність демонструють державні State Bank of India та Punjab National Bank, тоді як приватні банки зайняли м'якішу позицію.

За підсумками минулого року Росія експортувала до Індії 1,7 млн барелів за день, або майже половину всіх морських поставок нафти.

За оцінками компанії S&P Global Commodity Insights, «Сургутнефтегаз» і «Газпром нефть», що потрапили під санкції, забезпечували близько 20% російського нафтового експорту до Індії, а включені до санкцій танкери перевозили в країну 450 тисяч барелів за день, або чверть усіх поставок.