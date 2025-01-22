Фінансові новини
- |
- 22.01.25
- |
- 01:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індійські банки почали блокувати платежі за російську нафту - ЗМІ
22:45 21.01.2025 |
Індійські банки стали блокувати платежі за нафту російського походження після посилення американських санкцій, під які, зокрема, потрапили понад 180 танкерів російського тіньового флоту, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» та страхові компанії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times.
Банки та нафтопереробні заводи Індії, які перекривають російськими постачаннями третину імпорту нафти, по-різному трактують останні санкції США, які набули чинності 10 січня.
За даними видання EnergyIntel, найбільшу обережність демонструють державні State Bank of India та Punjab National Bank, тоді як приватні банки зайняли м'якішу позицію.
За підсумками минулого року Росія експортувала до Індії 1,7 млн барелів за день, або майже половину всіх морських поставок нафти.
За оцінками компанії S&P Global Commodity Insights, «Сургутнефтегаз» і «Газпром нефть», що потрапили під санкції, забезпечували близько 20% російського нафтового експорту до Індії, а включені до санкцій танкери перевозили в країну 450 тисяч барелів за день, або чверть усіх поставок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти колишнього бізнес-партнера Микитася
|Виробник танків Leopard 2 створив спільне підприємство в Україні
|Указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги не стосується України - РНБО
|Справу Мазепи поставили на паузу: з моменту гучного затримання минув рік
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Україні потрібно буде 200 тисяч миротворців - Зеленський
|Албанія допоможе з підготовкою українських льотчиків – текст угоди
|Україна та Албанія уклали 10-річну угоду про співробітництво та підтримку
|Два банки Казахстану перестали видавати карти росіянам
|Росія втратила базу на Середземному морі: Влада Сирії розірвала угоду про передачу порту Тартус компанії друга Путіна
|Трамп погрожує податковою війною для захисту великих корпорацій США
|Порошенко обговорив з Каллас ситуацію на фронті та першочергові потреби України у зміцненні політичної та безпекової стійкості
Бізнес
|Ілон Маск, Qualcomm та інші розглядають можливість купівлі Intel
|«Формується нова аристократія». Oxfam порахувала, з якою швидкістю багатіють мільярдери
|Instagram додає нові функції до Reels через блокування TikTok у США
|Дуров під час суду пообіцяв покращити модерацію Telegram
|В підписці Microsoft 365 Personal та Family зʼявляться ШІ функції за додаткові $3 на місяць
|Microsoft підвищує вартість Office 365 на 30-40% — вперше за 12 років (але додає штучний інтелект)
|ЄС розширив розслідування проти Маскового Х