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Торговельна війна з Канадою зумовить підвищення залежності США від Росії - Трюдо
22:40 21.01.2025 |
Сполучені Штати конче потребують нарощування, а не обмеження, товарообігу з Канадою для швидкого зростання власної економіки.
Як повідомляє Укрінформ, таку думку на пресконференції під час виїзного засідання уряду висловив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.
"Президент Трамп заявив, що прагне досягти "золотого віку" США. Для цього потрібно більше сталі й алюмінію, більше критично важливих мінералів, а найбільше - надійної та доступної енергії, аби економіка США рухалася на повних парах. Канада має всі ці ресурси й готова співпрацювати зі США над створенням успішної та безпечної економіки Північної Америки", - сказав Трюдо.
На його переконання, альтернативою поглибленню співпраці з Канадою буде "більше ресурсів з Росії, Китаю чи Венесуели". "Канада - безпечний і надійний партнер, на якого можна покластися у непевному світі", - запевнив премʼєр-міністр.
Трюдо наголосив, що зусилля його уряду спрямовані на уникнення торговельної війни зі США, але Канада діятиме рішуче, якщо Штати першими запровадять імпортні мита. "Працюючи як одна команда разом із підприємцями, профспілками, громадянським суспільством, лідерами корінних народів і премʼєрами провінцій від узбережжя до узбережжя, ми готові до будь-чого", - зазначив він.
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