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Португалія імпортуватиме більше ЗПГ із США та Нігерії, щоб припинити постачання з РФ
22:35 21.01.2025 |
Португалія планує збільшити закупівлі зрідженого природного газу у Сполучених Штатах і Нігерії, оскільки вона прагне припинити вже скорочувані постачання з Росії, заявила у вівторок міністерка навколишнього середовища Марія да Грака Карвалью, передає Reuters.
У 2024 році Португалія імпортувала 49 141 гігават-годину (ГВт-год) природного газу, з яких приблизно 96% становив зріджений природний газ (ЗПГ). За даними оператора електричних і газових мереж REN, основними постачальниками ЗПГ стали Нігерія (51%), США (40%) і Росія (4,4%).
Ще у 2021 році Росія забезпечувала 15% постачань ЗПГ до Португалії. Однак після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року Європейський Союз запровадив санкції, що обмежують імпорт російської нафти та газу трубопроводами. Водночас імпорт ЗПГ, що транспортується морськими шляхами, санкціями не заборонено.
"Португалія зараз практично незалежна від російського газу, але ми прагнемо ще більше зменшити цю залежність, збільшуючи імпорт із Нігерії та США", - заявила Грака Карвалью під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє економічний портал ECO.
Міністр енергетики Португалії наголосив на необхідності більшої інтеграції серед 27 країн ЄС для посилення енергетичної незалежності. Водночас він зазначив, що Іберійський півострів усе ще залишається "енергетичним островом" через складнощі з будівництвом газових з'єднань із Францією.
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