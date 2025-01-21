Експорт російської нафти з порту «Усть-Луга» різко впав

Експорт нафти з одного з найбільших портів Росії на Балтійському морі - «Усть-Луги» - несподівано скоротився за останні тижні. Це падіння викликає запитання щодо майбутніх нафтових потоків країни на тлі посилення західних санкцій, повідомляє Bloomberg.

В останні два тижні грудня порт не зміг завантажити шість із 14 запланованих танкерів. У січні експорт продовжив знижуватися: середньодобові обсяги відвантажень впали на 44% порівняно навіть із низькими показниками грудня, досягнувши 277 тисяч барелів на день. За оцінками агентства, цей рівень стане найнижчим із липня 2021 року.

Поки що чіткого пояснення причин такого спаду немає. Міністерство енергетики РФ та «Транснєфть» не коментують ситуацію. Росія стала приховувати дані про свої нафтові потоки після початку війни в Україні й накладення санкцій Заходу.

У січні США запровадили найжорсткіші санкції проти російської нафти з початку війни, а покупці почали активніше шукати альтернативних постачальників. Однак падіння експорту з «Усть-Луги» почалося ще до посилення обмежень.

Зниження експорту також може бути пов'язане з низкою факторів. У січні Україна атакувала російську енергетичну інфраструктуру, зокрема й порт «Усть-Луга». Хоча цей удар, здається, не вплинув на потоки нафти, невизначеність щодо стабільності поставок зростає.

Крім того, у регіоні спостерігалися 11 штормових днів у січні, але це рідко впливає на плани «Транснєфті». Поставки з сусіднього порту «Приморськ» навіть планують збільшити. Льодових умов, які могли б ускладнити експорт, за даними Фінського метеорологічного інституту, у районі «Усть-Луги» наразі немає.

Скорочення експорту з «Усть-Луги» викликає додаткову напругу на ринку, залишаючи відкритими питання про стійкість російських нафтових потоків у 2024 році.