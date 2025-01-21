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АНАЛІТИКА

Росія закінчила 2024 рік з рекордним дефіцитом бюджету – росЗМІ

 

Росія завершила 2024 рік із рекордним за останні роки бюджетним дефіцитом, який становив 3,5 трлн рублів.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на дані Мінфіну РФ.

За попередніми оцінками, наприкінці року витрати Мінфіну перевищили план на 800 млрд рублів. Загальні витрати склали 40,2 трлн рублів - на 24% більше, ніж у 2023 році.

Цьому сприяла прискорена інфляція наприкінці року, що дозволила збільшити ненафтогазові доходи бюджету до 25,6 трлн рублів - на 26% більше, ніж роком раніше. Завдяки бюджетному правилу ці кошти були спрямовані на покриття витрат.

Нафтогазові доходи також зросли на 26%, до 11,1 трлн рублів, але не досягли очікуваного рівня, що й збільшило дефіцит на 200 мільярдів рублів, - до 3,5 трлн рублів.

Це найгірший показник за останні роки: у 2022 та 2023 роках дефіцит становив 3,3 та 3,2 трлн рублів відповідно. За три роки війни сукупний дефіцит бюджету Росії досяг 10 трлн рублів. Відносно ВВП показник знизився до 1,7% проти 2,1% і 1,9% у попередні роки.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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