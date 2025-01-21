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АНАЛІТИКА

США планують модернізувати танки Abrams з урахуванням боїв в Україні

 

Американські танки Abrams у модифікації M1A1 зіткнулися на українському фронті з уразливістю до протитанкових засобів ураження. А також з логістичними складнощами та великою витратою палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.

Зазначається, що використання танків у бойових діях в Україні призвело до того, що наступне їх покоління у модифікації M1A3 має стати більш живучим, легким і економічним.

На нові модифікації танку також вплине використання танків M1A1 Abrams в Україні. Адже це виявило критичні вразливості. Вони і стали основою для розробки M1A3.

Як пише видання, основні труднощі застосування цих танків включали високу вразливість до сучасної протитанкової зброї, такої як Javelin і Stugna-P, а також логістичні складнощі через велику вагу і високу витрату палива.

Конструкційні зміни M1A3 Abrams будуть направлені на розв'язання цих проблем,

Серед ключових нововведень:

* гібридно-електрична силова установка, що скорочує витрату палива на 50%.

* модульна архітектура відкритих систем для швидкого впровадження нових технологій.

* безпілотна вежа для підвищення безпеки екіпажу.

* системи активного захисту для нейтралізації загроз від дронів і сучасних боєприпасів.

* інтеграція додатків штучного інтелекту для поліпшення ситуаційної обізнаності та автоматичної цілевказівки.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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