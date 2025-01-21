Болгарія стає притулком для російського бізнесу: з'явилось 1000 компаній

У Болгарії за четвертий квартал 2024 року зареєструвалося 1000 компаній із російською участю. Про це пише Euractiv із посиланням на дані Болгарського торгівельного реєстру.

Згідно з реєстром, на початок 2025 року в Болгарії працює вже понад 13 000 компаній, пов'язаних із РФ. З них понад 7300 компаній зі 100% російським капіталом та ще 5700, у яких російські громадяни чи компанії мають 40% акцій.

Офіційних даних про кількість болгарських компаній, у яких громадяни Росії мають міноритарний пакет акцій, менше ніж 40%, відсутні.

Ще у вересні 2024 року агентство Moody's повідомляло, що у Болгарії більше компаній з російською участю, ніж у Німеччині та Італії. Болгарія та Чехія - найпопулярніші країни, де росіяни можуть відкрити бізнес.

Болгарія була оголошена Росією "ворожою" країною після початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Болгарія підтримала розширення санкцій проти РФ, проте залишилася дружньою у реалізації обмежувальних заходів.

Опубліковане раніше розслідування Euractiv показало, що в Болгарії не було заморожених російських активів, оскільки влада заборонила кілька транзакцій місцевих компаній, які запровадили санкції щодо російських громадян.

Найбільша компанія у Болгарії належить російському Лукойлу, який за 2024 рік отримав 7,5 млрд євро доходу від своєї мережі нафтопереробних заводів та автозаправних станцій, що еквівалентно 7% ВВП Болгарії.