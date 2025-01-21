Фінансові новини
- |
- 21.01.25
- |
- 17:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Болгарія стає притулком для російського бізнесу: з'явилось 1000 компаній
16:57 21.01.2025 |
У Болгарії за четвертий квартал 2024 року зареєструвалося 1000 компаній із російською участю. Про це пише Euractiv із посиланням на дані Болгарського торгівельного реєстру.
Згідно з реєстром, на початок 2025 року в Болгарії працює вже понад 13 000 компаній, пов'язаних із РФ. З них понад 7300 компаній зі 100% російським капіталом та ще 5700, у яких російські громадяни чи компанії мають 40% акцій.
Офіційних даних про кількість болгарських компаній, у яких громадяни Росії мають міноритарний пакет акцій, менше ніж 40%, відсутні.
Ще у вересні 2024 року агентство Moody's повідомляло, що у Болгарії більше компаній з російською участю, ніж у Німеччині та Італії. Болгарія та Чехія - найпопулярніші країни, де росіяни можуть відкрити бізнес.
Болгарія була оголошена Росією "ворожою" країною після початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Болгарія підтримала розширення санкцій проти РФ, проте залишилася дружньою у реалізації обмежувальних заходів.
Опубліковане раніше розслідування Euractiv показало, що в Болгарії не було заморожених російських активів, оскільки влада заборонила кілька транзакцій місцевих компаній, які запровадили санкції щодо російських громадян.
Найбільша компанія у Болгарії належить російському Лукойлу, який за 2024 рік отримав 7,5 млрд євро доходу від своєї мережі нафтопереробних заводів та автозаправних станцій, що еквівалентно 7% ВВП Болгарії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги не стосується України - РНБО
ТОП-НОВИНИ
|Справу Мазепи поставили на паузу: з моменту гучного затримання минув рік
|У «Євросолідарності» спростували повідомлення про роботу Севморзаводу в окупованому Севастополі та готують позови
|Трамп: «Гадаю, Путін руйнує Росію, не укладаючи угоду»
|Трамп призупиняє допомогу США іноземним країнам на 90 днів для проведення перевірок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Росія закінчила 2024 рік з рекордним дефіцитом бюджету – росЗМІ
|Україна розраховує залучити €30,6 млрд бюджетної підтримки від ЄС у 2025 році
|Указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги не стосується України - РНБО
|Болгарія стає притулком для російського бізнесу: з'явилось 1000 компаній
|Трамп підписав указ про смертну кару
|Черга танкерів у ключовому російському порту зростає через санкції США
Бізнес
|Instagram додає нові функції до Reels через блокування TikTok у США
|Дуров під час суду пообіцяв покращити модерацію Telegram
|В підписці Microsoft 365 Personal та Family зʼявляться ШІ функції за додаткові $3 на місяць
|Microsoft підвищує вартість Office 365 на 30-40% — вперше за 12 років (але додає штучний інтелект)
|ЄС розширив розслідування проти Маскового Х
|Сьомий запуск ракети Starship закінчився частковою невдачею
|Boeing відновив випробування найновішого лайнера: 777X здійснив перший за пів року політ