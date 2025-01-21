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АНАЛІТИКА

Трамп підписав указ про смертну кару

 

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп підписав наказ про смертну кару. Генеральному прокурору доручено допомогти штатам в питанні отримання смертельних ін'єкційних препаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (АР).

Як відзначає АР, наказ було видано лише через кілька годин після того, як Трамп повернувся до Білого дому. Відповідний крок, у тому ж числі, зобов'язує Міністерство юстиції не лише вимагати смертної кари у відповідних федеральних випадках, але й сприяти її збереженню у Штатах, яким складно підтримувати достатні запаси смертельних ін'єкційних препаратів.

У тому ж числі Трамп доручив генеральному прокурору вимагати смертельної кари, якщо справа стосується:

* вбивства співробітника правоохоронних органів;

* злочинів, що спричиняють смертну кару, "вчинених іноземцем, який незаконно перебуває в цій країні".

AP додає, що адміністрація Трамп, під час першого терміну, здійснила 13 федеральних страт, що більше, ніж за будь-якого іншого президента. У своїй промові республіканець також закликав до смертної кари тих, кого ловлять на продажу наркотиків, а пізніше обіцяв страчувати й контрабандистів наркотиків.

Смертна кара ін'єкцією

Смертна кара ін'єкцією - це метод виконання смертного вироку, який полягає у введенні засудженому спеціального препарату чи їх комбінації, які спричиняють втрату свідомості, параліч м'язів і зупинку серця. Цей метод був уперше використаний в США у 1982 році та з того часу став основним у більшості штатів, де дозволено смертну кару.

Додамо, що ще в кінці грудня Трамп обіцяв домагатися застосування смертної кари до осіб, які вчинили насильницькі злочини.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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