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Трамп підписав указ про смертну кару
16:04 21.01.2025 |
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп підписав наказ про смертну кару. Генеральному прокурору доручено допомогти штатам в питанні отримання смертельних ін'єкційних препаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (АР).
Як відзначає АР, наказ було видано лише через кілька годин після того, як Трамп повернувся до Білого дому. Відповідний крок, у тому ж числі, зобов'язує Міністерство юстиції не лише вимагати смертної кари у відповідних федеральних випадках, але й сприяти її збереженню у Штатах, яким складно підтримувати достатні запаси смертельних ін'єкційних препаратів.
У тому ж числі Трамп доручив генеральному прокурору вимагати смертельної кари, якщо справа стосується:
* вбивства співробітника правоохоронних органів;
* злочинів, що спричиняють смертну кару, "вчинених іноземцем, який незаконно перебуває в цій країні".
AP додає, що адміністрація Трамп, під час першого терміну, здійснила 13 федеральних страт, що більше, ніж за будь-якого іншого президента. У своїй промові республіканець також закликав до смертної кари тих, кого ловлять на продажу наркотиків, а пізніше обіцяв страчувати й контрабандистів наркотиків.
Смертна кара ін'єкцією
Смертна кара ін'єкцією - це метод виконання смертного вироку, який полягає у введенні засудженому спеціального препарату чи їх комбінації, які спричиняють втрату свідомості, параліч м'язів і зупинку серця. Цей метод був уперше використаний в США у 1982 році та з того часу став основним у більшості штатів, де дозволено смертну кару.
Додамо, що ще в кінці грудня Трамп обіцяв домагатися застосування смертної кари до осіб, які вчинили насильницькі злочини.
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