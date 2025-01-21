Черга танкерів у ключовому російському порту зростає через санкції США

У районі російського нафтового порту Козьміно, одного з найбільших експортних вузлів країни, утворилася черга танкерів. Це стало наслідком масштабних санкцій, запроваджених США, що спричинили серйозні збої у російському експорті нафти. Про це повідомляє Bloomberg.

На даний момент біля порту Козьміно перебуває дев'ять танкерів, які очікують своєї черги на завантаження. За словами трейдерів і судновласників, це значно більше, ніж зазвичай. Ще 11 суден або прямують до порту, або нещодавно його покинули.

Традиційно порт Козьміно, найбільший на Далекому Сході Росії, обробляє близько мільйона барелів нафти щодня. Проте через санкції США російській стороні стає дедалі важче знайти судна, здатні перевозити нафту, що може призвести до логістичних проблем і зниження експорту.

Згідно з даними Bloomberg, протягом грудня та початку січня для експорту нафти сорту ESPO було використано 27 танкерів. Обмежена кількість суден може створити затримки, уповільнити завантаження та змусити Росію зменшити обсяги поставок.

Серед танкерів, які перебувають під санкціями США, виділяється судноLi Bai, яке завершило завантаження ESPO-нафти 20 січня, але досі залишається поблизу порту. Інше судно, Zaliv Baikal, 11 січня завантажило нафту Sakhalin Blend, а вже 21 січня вивантажило її в китайському порту Ляньюньган, ймовірно, порушуючи санкційні обмеження.

Нестача танкерів уже створює затримки в порту Козьміно. У відповідь деякі судна змінюють свої маршрути. Наприклад, танкер Bhilva, який розвернувся в Індійському океані, зараз прямує до порту Козьміно, намагаючись допомогти подолати логістичний колапс.

Пакет американських санкцій 10 січня стосувався двох великих виробників нафти - Газпром Нєфті та Сургутнєфтєгазу, а також понад 180 танкерів, що перевозять нафту з Росії, Ірану та Венесуели, і страхових компаній, залучених до нафтової логістики.

Це одразу створило проблеми для російського нафтового експорту. Десятки танкерів стали на якір біля берегів Китаю, Сінгапуру та Росії.

Китайські державні нафтові компанії та великі приватні нафтопереробники активізували закупівлю нафти з Близького Сходу й інших регіонів, намагаючись підготуватися до можливих перебоїв у постачанні палива через посилення санкцій.