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На Панамському каналі почався аудит після погроз Трампа повернути його під контроль США
14:28 21.01.2025 |
Влада Панами почала перевірку пов'язаної з Китаєм компанії, яка контролює два порти в Панамському каналі, оскільки президент США Дональд Трамп погрожує захопити цей водний шлях.
Про це пише Bloomberg.
Офіс контролера направив групу аудиторів у понеділок до місцевих офісів Panama Ports Co., дочірньої компанії гонконгського мільярдера Лі Кашина CK Hutchison Holdings Ltd., щоб почати розслідування, повідомили в офісі контролера на X.
Перевірка відбувається на тлі того, що Трамп звинувачує Панаму в дозволі Китаю втручатися в канал. У своїй інавгураційній промові в понеділок Трамп повторив свою заяву про те, що Китай керує водним шляхом, і сказав, що його адміністрація забере його під свій контроль.
Портовий бізнес CK Hutchison приніс близько 15% прибутку конгломерату в першій половині 2024 року. Зростання відбулося в основному завдяки збільшенню перевалки вантажів у Центральній Америці, де у нього є ще дев'ять портів у Мексиці та на Багамах.
Генеральний контролер Панами Анель Боло Флорес заявив минулого тижня, що розслідування намагатиметься перевірити дотримання умов 25-річної концесії, наданої компанії, і пообіцяв "суворий і сильний" фінансовий аудит. Панама спочатку надала концесію в 1998 році, а Панамське морське управління дозволило її продовжити в 2021 році.
Флорес сказав, що зараз порти обробляють значно більше вантажів, ніж у 1998 році, і концесія не передбачає достатньо великої частки доходу для уряду.
Уряд Панами неодноразово заперечував присутність Китаю в каналі, і Трамп поки не надав жодних доказів, які б це заперечили.
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