Трамп фактично вивів США з глобальної угоди про корпоративний податок

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що глобальна угода про мінімальний корпоративний податок "не має сили чи дії" в США, фактично вивівши країну з історичної домовленості 2021 року, укладеної адміністрацією Байдена з майже 140 країнами.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У президентському меморандумі, виданому через кілька годин після вступу на посаду, Трамп також доручив Міністерству фінансів США підготувати варіанти "захисних заходів" проти країн, які вже впровадили або, ймовірно, впровадять податкові правила, що непропорційно впливають на американські компанії.

Європейський Союз, Велика Британія та інші країни ухвалили 15% глобальний мінімальний корпоративний податок, однак Конгрес США так і не затвердив заходів, необхідних для приведення країни у відповідність до цієї угоди.

У США діє приблизно 10% глобальний мінімальний податок, запроваджений у рамках податкової реформи Трампа 2017 року, схваленої республіканцями.

Проте країни, які ухвалили 15% мінімальний податок, можуть отримати право стягувати додатковий податок з американських компаній, що сплачують нижчу ставку. У меморандумі Трампа такі дії названо "репресивними заходами".

"Через Глобальну податкову угоду та інші дискримінаційні іноземні податкові практики американські компанії можуть зіткнутися з репресивними міжнародними податковими режимами, якщо Сполучені Штати не відповідатимуть цілям іноземної податкової політики", - йдеться у меморандумі.

"Цей меморандум повертає нашій нації суверенітет і економічну конкурентоспроможність, уточнюючи, що Глобальна податкова угода не має сили чи дії в Сполучених Штатах".

Після багаторічних затримок у переговорах щодо глобальних податкових питань, організованих Паризькою Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з метою припинення конкурентного зниження корпоративних податкових ставок, колишня міністерка фінансів США Джанет Єллен погодилася з цією угодою у жовтні 2021 року.

Проте номінант Трампа на посаду міністра фінансів Скотт Бессент заявив у четвер, що виконання умов глобальної угоди про мінімальний податок буде "серйозною помилкою".