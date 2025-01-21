Експерти Atlantic Council та Experts Club обговорили майбутню політику Дональда Трампа

Дональд Трамп офіційно розпочав свою каденцію як 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Його можливі дії та стратегії на міжнародній арені стали головною темою обговорення на зустрічі експертів, організованій Atlantic Council і Experts Club. Старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Брайан Меффорд та засновник Experts Club Максим Уракін розглянули ключові питання, які вплинуть на геополітичну ситуацію у світі, зокрема на Україну.

Брайан Меффорд зазначив, що перші місяці Трампа на посаді будуть зосереджені на вирішенні внутрішніх питань, таких як затвердження членів його кабінету в Сенаті. Однак експерт підкреслив, що Україна залишатиметься важливим питанням зовнішньої політики США.

"Україна вже має спеціального посланця - генерала Келлога. Хоча його візит до Києва був відкладений, це свідчить, що Україна залишається серед пріоритетів. Її безпека має вирішальне значення для стабільності в регіоні", - зауважив Меффорд.

Однією з ключових тем обговорення стало членство України в НАТО, яке було вперше обіцяне ще на саміті в Бухаресті у 2008 році. На думку Брайана Меффорда, це рішення могло б запобігти багатьом нинішнім проблемам.

"Тоді це було серйозною помилкою. Росія використала цю невизначеність: спочатку в Грузії, а потім в Україні. Тепер через війну на власній території питання НАТО для України відкладається на невизначений час. Водночас є необхідність довгострокових гарантій безпеки. Україна потребує сучасної зброї, тому США та європейські партнери повинні залишатися надійними союзниками України", - пояснив він.

В той же час, за словами експерта, питання фінансування НАТО стало одним із найбільш обговорюваних у період першого президентства Трампа, коли він закликав європейські країни збільшити свої витрати на оборону.

"США витрачають на оборону більше, ніж наступні дев'ять країн разом. Трамп мав рацію, наполягаючи, щоб європейські країни витрачали мінімум 2% ВВП на оборону. І тепер ці вимоги виконуються. Зростання витрат на оборону в Європі - це в інтересах усіх. Союз залишається потужним інструментом для забезпечення стабільності ", - наголосив Меффорд.

За його словами, вихід США з НАТО наразі є малоймовірним сценарієм.

Меффорд припустив, що адміністрація Трампа продовжить жорстку економічну політику щодо Китаю, включаючи торгові війни.

"Китай не дотримується справедливих правил у міжнародній торгівлі. Підтримка Тайваню буде незмінною, оскільки США мають стратегічні інтереси у регіоні. Хоча Китай часто демонструє силу, його економіка на межі рецесії, а військова міць перебільшена", - пояснив він.

Експерт також торкнувся питання санкцій проти Росії, які залишаються ефективним інструментом міжнародного тиску.

"Трамп за своєї попередньої каденції запровадив більше санкцій проти Росії, ніж Обама. Їхнє пом'якшення можливе лише за умови припинення війни. Це довгостроковий механізм, який не можна ігнорувати", - підкреслив Меффорд.

Засновник аналітичного центру Experts Club Максим Уракін, в свою чергу, наголосив на важливості обрання Дональда Трампа для України та світу та нагадав про інші важливі вибори для України та регіону в 2025 році:

"Для України партнерство зі Сполученими Штатами є вирішальним. Проте нам варто бути готовими до різних сценаріїв і посилювати власну економічну стійкість та диверсифікувати закордонну політику з огляду на дуже важливі вибори в цьому році в Німеччині, Польщі, Румунії, Молдові, Канаді. Світ стає надалі дуже динамічним", - зазначив Максим Уракін.

Аналіз експертів показав, що політика Трампа щодо України буде формуватися під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Водночас роль України у глобальній безпеці лише зростатиме, а міжнародна підтримка залишатиметься критично важливою для безпеки на Європейському континенті.

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