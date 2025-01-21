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АНАЛІТИКА

Трамп скасував заборону на видачу нових ліцензій на експорт СПГ зі США

 

Президент США Дональд Трамп скасував мораторій на видачу нових ліцензій на експорт скрапленого природного газу (СПГ), введений його попередником Джо Байденом.

Міністерство енергетики США повідомило, що повертається до нормального режиму розгляду експортних заявок відповідно до розпорядження Трампа.

"Відомству доручено відновити вивчення заявок на експорт американського СПГ до країн, які не мають угоди про вільну торгівлю зі США. Належний розгляд експортних заявок вимагається законом і має здійснюватися відповідно", - йдеться в повідомленні Міненерго.

У грудні відомство опублікувало результати дослідження, стосовно експорту СПГ, і встановило 18 лютого як дедлайн для отримання публічних коментарів до нього. Тепер Міненерго ухвалило рішення продовжити період подання коментарів до 20 березня 2025 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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