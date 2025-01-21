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Індекс економічних очікувань у ФРН упав у січні, в єврозоні - несподівано зріс
13:10 21.01.2025 |
Індекс економічних очікувань інвесторів і аналітиків у Німеччині на найближчі шість місяців, який розраховує дослідницький інститут ZEW, у січні впав до 10,3 пункту з 15,7 пункту місяцем раніше.
Експерти в середньому прогнозували більш помірне зниження індикатора, до 15,3 пункту, повідомляє Trading Economics.
Тим часом індикатор ставлення до поточної ситуації в Німеччині в січні зріс до мінус 90,4 пункту з мінус 93,1 пункту в грудні. Аналітики прогнозували зростання до мінус 93 пунктів.
"Недостатні витрати домогосподарств і знижений попит у будівельному секторі продовжують негативно впливати на економіку Німеччини. Якщо ці фактори збережуться в поточному році, Німеччина ще сильніше відстане від інших країн єврозони", - зазначив президент ZEW Ахім Вамбах.
У єврозоні індекс економічних очікувань у січні збільшився до 18 пунктів з 17 пунктів місяцем раніше, за даними ZEW. Аналітики прогнозували зниження до 16,9 пункту.
Оцінка поточної економічної ситуації у валютному блоці підвищилася на 1,2 пункту - до мінус 53,8 пункту.
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