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Туреччина збудує завод з виробництва патронів у Монголії
12:58 21.01.2025 |
Туреччина планує побудувати в Монголії завод з виробництва патронів до стрілецької зброї, а також сприяти створенню підприємства для виготовлення безпілотників.
Про це повідомляє монгольське видання Live.tv. Окрім цього, ще з 2016 року Туреччина бере участь у підготовці монгольських військових у своїх навчальних закладах.
Таке співробітництво має важливе геополітичне значення. Туреччина, ймовірно, керується прагненням реалізувати концепцію "Великого Турану", яка передбачає посилення її впливу в Азії. Водночас економічна ефективність будівництва заводу в Монголії може відійти на другий план, поступаючись значенню геополітичного впливу.
Зазначене співробітництво ускладнюється логістичними викликами. Для доставлення обладнання можуть знадобитися авіаційні перевезення або морський та наземний транзит через Китай.
Варто також згадати, що у листопаді 2023 року Монголія отримала тактичні бронеавтомобілі JLTV як військову допомогу від США. За даними The Military Balance 2024, при ВВП 19,6 млрд доларів Монголія витратила на оборону 152 млн доларів. Її армія налічує 5,6 тисячі кадрових військовослужбовців і 3,6 тисячі резервістів, озброєних танками Т-54, Т-55, Т-72А, БМП-1, бронетранспортерами, артилерією та ЗРК. Авіація складається з літаків МиГ-29УБ, Ан-24, Ан-26, гелікоптерів Ми-8, Ми-171, а також зенітної артилерії.
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