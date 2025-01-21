Москва конфіскує 2 млрд євро у банку Raiffeisen, який залишився працювати в Росії

Російський суд постановив виплатити понад 2 млрд євро компенсації найбільшому західному банку в Росії, австрійському Raiffeisen Bank International, ухваливши знаменне рішення, що підкреслює небезпеку ведення бізнесу в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Справа є одним з найбільш значущих рішень проти західної компанії, яка все ще працює в Росії, і передбачає одну з найбільших на сьогодні виплат.

Raiffeisen заявив, що оскаржуватиме рішення суду проти свого російського підрозділу і намагатиметься повернути частину грошей через суд.

Банк заявив, що йому також доведеться зарезервувати резерв у фінансових звітах за минулий рік, щоб допомогти покрити збиток у розмірі 2 млрд євро.

Залишитися в Росії

Як зазначає Reuters, майже через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну триваюча присутність Raiffeisen Bank International в Росії підкреслює зв'язки, що зберігаються між Москвою та Австрією, оскільки Відень слугував перевалочним пунктом для грошових коштів з Росії.

Через це Raiffeisen і Австрія опинилися в центрі глобальної кампанії США з ізоляції Росії шляхом посилення санкцій проти банківської сфери та обмеження доступу до західних товарів після вторгнення в Україну.

Винесене рішення продемонструвало здатність Росії чинити власний правовий тиск на австрійський банк.

"Цей позов, що містить величезну кількість грубих порушень, є спробою примусового продажу заблокованих активів через російський суд", - ідеться в заяві Андрія Тимчука, партнера компанії Delcredere, що представляє інтереси Raiffeisen.

Судова справа

Суперечка виникла після провалу попередньої угоди, яка, як сподівався Raiffeisen, дозволила б йому розблокувати частину заморожених мільярдів у Росії.

В основі справи лежав позов російської інвестиційної компанії Rasperia до будівельної компанії Strabag, її австрійських акціонерів і російського підрозділу Raiffeisen.

RBI намагався купити частку у віденській компанії Strabag у Rasperia, яку Strabag пов'язував із російським магнатом Олегом Дерипаскою.

Вашингтон визначив Rasperia як частину групи російських компаній, як і раніше контрольованих Дерипаскою, коли запровадив санкції проти деяких із причетних до цього компаній.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило агентству Reuters, що Raiffeisen має в Росії близько 6 млрд євро, отриманих від міжнародних платежів і мільярдів євро російських депозитів.

Raiffeisen, що має безліч холдингів, понад 18 мільйонів клієнтів від Відня до Москви і 44 тисяч співробітників, став фінансовим якорем для Австрії та більшої частини Східної Європи.

RBI неодноразово заявляв, що хоче відокремити свій російський бізнес. Але через майже три роки війни між Росією та Україною мало що змінилося.

У той час як багато західних урядів цураються Росії, деякі австрійські політики не хочуть розривати зв'язки з країною, якій досі дякують за те, що вона дала змогу відновити Австрію в 1955 році після Другої світової війни.