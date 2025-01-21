Фінансові новини
- |
- 21.01.25
- |
- 17:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп підписав указ про створення консультативної комісії DOGE під керівництвом Ілона Маска
11:18 21.01.2025 |
20 січня 2025 року Дональд Трамп підписав указ, що змінює назву Служби цифрових технологій США (USDS), створеної у 2014 році за ініціативою колишнього президента Барака Обами для "зміни підходу уряду до технологій", на Службу DOGE США з такою ж абревіатурою (USDS). Основною метою DOGE є модернізація федеральних програм та скорочення бюрократії. Відомо, що орган очолить Ілон Маск.
Трамп зазначив, що в USDS буде працювати близько 20 осіб. Попри свою назву, це не є федеральним виконавчим відомством, для створення якого потрібне затвердження Конгресу.
Указ зобов'язує керівників агентств США звертатися до USDS для формування "DOGE-команд" з мінімум чотирьох співробітників у кожному агентстві протягом 30 днів. За указом, команди складатимуться з керівника DOGE, інженера, фахівця з кадрів і юриста, і працюватимуть спільно з USDS та відповідним агентством для реалізації плану Трампа.
Трамп оголосив про створення DOGE наприкінці 2024 року, яку спочатку мали співкерувати Маск та підприємець Вівек Рамасвамі. Однак згодом Рамасвамі залишив ініціативу після повідомлень про конфлікт з Маском.
Маск припустив, що DOGE може допомогти скоротити федеральний бюджет США на суму до $2 трильйонів через такі заходи, як скорочення витрат, скасування зайвих агентств і зменшення чисельності федеральної робочої сили. Однак згодом він відмовився від цієї мети. До того ж багато експертів вважали її нереалістичною.
До речі, 20 січня 2025 року Трамп також підписав закон, який відкладає заборону TikTok в США на 75 днів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги не стосується України - РНБО
ТОП-НОВИНИ
|Справу Мазепи поставили на паузу: з моменту гучного затримання минув рік
|У «Євросолідарності» спростували повідомлення про роботу Севморзаводу в окупованому Севастополі та готують позови
|Трамп: «Гадаю, Путін руйнує Росію, не укладаючи угоду»
|Трамп призупиняє допомогу США іноземним країнам на 90 днів для проведення перевірок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Україна розраховує залучити €30,6 млрд бюджетної підтримки від ЄС у 2025 році
|Указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги не стосується України - РНБО
|Болгарія стає притулком для російського бізнесу: з'явилось 1000 компаній
|Трамп підписав указ про смертну кару
|Черга танкерів у ключовому російському порту зростає через санкції США
|На Панамському каналі почався аудит після погроз Трампа повернути його під контроль США
Бізнес
|Instagram додає нові функції до Reels через блокування TikTok у США
|Дуров під час суду пообіцяв покращити модерацію Telegram
|В підписці Microsoft 365 Personal та Family зʼявляться ШІ функції за додаткові $3 на місяць
|Microsoft підвищує вартість Office 365 на 30-40% — вперше за 12 років (але додає штучний інтелект)
|ЄС розширив розслідування проти Маскового Х
|Сьомий запуск ракети Starship закінчився частковою невдачею
|Boeing відновив випробування найновішого лайнера: 777X здійснив перший за пів року політ