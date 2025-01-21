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АНАЛІТИКА

Трамп підписав указ про створення консультативної комісії DOGE під керівництвом Ілона Маска

 

20 січня 2025 року Дональд Трамп підписав указ, що змінює назву Служби цифрових технологій США (USDS), створеної у 2014 році за ініціативою колишнього президента Барака Обами для "зміни підходу уряду до технологій", на Службу DOGE США з такою ж абревіатурою (USDS). Основною метою DOGE є модернізація федеральних програм та скорочення бюрократії. Відомо, що орган очолить Ілон Маск.

Трамп зазначив, що в USDS буде працювати близько 20 осіб. Попри свою назву, це не є федеральним виконавчим відомством, для створення якого потрібне затвердження Конгресу.

Указ зобов'язує керівників агентств США звертатися до USDS для формування "DOGE-команд" з мінімум чотирьох співробітників у кожному агентстві протягом 30 днів. За указом, команди складатимуться з керівника DOGE, інженера, фахівця з кадрів і юриста, і працюватимуть спільно з USDS та відповідним агентством для реалізації плану Трампа.

Трамп оголосив про створення DOGE наприкінці 2024 року, яку спочатку мали співкерувати Маск та підприємець Вівек Рамасвамі. Однак згодом Рамасвамі залишив ініціативу після повідомлень про конфлікт з Маском.

Маск припустив, що DOGE може допомогти скоротити федеральний бюджет США на суму до $2 трильйонів через такі заходи, як скорочення витрат, скасування зайвих агентств і зменшення чисельності федеральної робочої сили. Однак згодом він відмовився від цієї мети. До того ж багато експертів вважали її нереалістичною.

До речі, 20 січня 2025 року Трамп також підписав закон, який відкладає заборону TikTok в США на 75 днів.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

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