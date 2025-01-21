Авіазавод у російському Смоленську атаковано вночі - ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив про атаку на Смоленський авіаційний завод у РФ у ніч проти вівторка, який бере участь у виробництві та модернізації літаків військового призначення, зокрема штурмовиків Су-25.

"Цей завод тісно пов'язаний з іншими підприємствами оборонного комплексу Росії, постачаючи компоненти або беручи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем", - написав Коваленко в телеграмі у вівторок уранці.

При цьому він не уточнив, якими силами і засобами атаковано вороже підприємство.

Також, за словами керівника ЦПД, цей завод забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дає змогу РФ зберігати боєздатність застарілих моделей літаків.

"Кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію в боєздатному стані", - наголосив Коваленко.