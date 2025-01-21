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Авіазавод у російському Смоленську атаковано вночі - ЦПД
10:19 21.01.2025 |
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив про атаку на Смоленський авіаційний завод у РФ у ніч проти вівторка, який бере участь у виробництві та модернізації літаків військового призначення, зокрема штурмовиків Су-25.
"Цей завод тісно пов'язаний з іншими підприємствами оборонного комплексу Росії, постачаючи компоненти або беручи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем", - написав Коваленко в телеграмі у вівторок уранці.
При цьому він не уточнив, якими силами і засобами атаковано вороже підприємство.
Також, за словами керівника ЦПД, цей завод забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дає змогу РФ зберігати боєздатність застарілих моделей літаків.
"Кожен удар по такому заводу руйнуватиме здатність Росії підтримувати власну авіацію в боєздатному стані", - наголосив Коваленко.
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