Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Маск відреагував на звинувачення, нібито він зробив нацистський салют

 

Мільярдер Ілон Маск відреагував на коментарі у мережі, нібито він зробив нацистське вітання під час виступу на церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своїй промові Маск дякував виборцям Трампа, після чого приклав руку до серця, а потім відкинув її догори. Після цього в інтернеті з'явилась величезна кількість коментарів, нібито Маск виконав нацистське вітання.

Маск, який у адміністрації Трампа відповідатиме за ефективність держапарату, у своїй соцмережі Х написав, що йому дуже набридли атаки у стилі "кожен є Гітлером". "Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні трюки", - написав Маск.

Деякі користувачі в X стали на захист Маска, стверджуючи, що він висловив "моє серце з тобою", і критикували дописи, які стверджували протилежне.

Маск підтримав ультраправу "Альтернативу для Німеччини", антиімміграційну та антиісламську партію, на майбутніх національних виборах у цій країні.

На початку цього місяця він провів трансляцію з лідеркою партії на своїй платформі Х.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1551
  0,0294
 0,07
EUR
 1
 43,4998
  0,1314
 0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9675  0,04 0,11 42,6780  0,04 0,09
EUR 43,5200  0,26 0,60 44,3965  0,31 0,70

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1600  0,02 0,05 42,1800  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес