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Маск відреагував на звинувачення, нібито він зробив нацистський салют
09:46 21.01.2025 |
Мільярдер Ілон Маск відреагував на коментарі у мережі, нібито він зробив нацистське вітання під час виступу на церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У своїй промові Маск дякував виборцям Трампа, після чого приклав руку до серця, а потім відкинув її догори. Після цього в інтернеті з'явилась величезна кількість коментарів, нібито Маск виконав нацистське вітання.
Маск, який у адміністрації Трампа відповідатиме за ефективність держапарату, у своїй соцмережі Х написав, що йому дуже набридли атаки у стилі "кожен є Гітлером". "Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні трюки", - написав Маск.
Деякі користувачі в X стали на захист Маска, стверджуючи, що він висловив "моє серце з тобою", і критикували дописи, які стверджували протилежне.
Маск підтримав ультраправу "Альтернативу для Німеччини", антиімміграційну та антиісламську партію, на майбутніх національних виборах у цій країні.
На початку цього місяця він провів трансляцію з лідеркою партії на своїй платформі Х.
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