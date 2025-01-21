Трамп скасував правило, що дозволяло трансгендерам служити в американській армії

Президент США Дональд Трамп підписав у понеділок, 20 січня, указ, який скасовує положення, що дозволяло трансгендерним військовослужбовцям служити в армії.

Про це із посиланням на Білий дім та Politico, пише "Європейська правда".

Трамп, який під час своєї першої адміністрації запровадив заборону на службу трансгендерів в армії, скасував указ свого попередника - Джо Байдена, що дозволяв трансгендерним людям служити.

Хоча нової заборони ще не введено, скасування цього положення відкриває можливість для її впровадження в майбутньому.

Американський президент оголосив, що уряд визнаватиме лише дві статі - чоловічу та жіночу.

Він також скасував програми різноманітності та інклюзії у всіх федеральних установах.

За даними Міністерства оборони США, у 2019 році до запровадження першої заборони Трампа в армії служило до 8 тисяч трансгендерних осіб.