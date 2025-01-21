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Трамп скасував правило, що дозволяло трансгендерам служити в американській армії
09:36 21.01.2025 |
Про це із посиланням на Білий дім та Politico, пише "Європейська правда".
Трамп, який під час своєї першої адміністрації запровадив заборону на службу трансгендерів в армії, скасував указ свого попередника - Джо Байдена, що дозволяв трансгендерним людям служити.
Хоча нової заборони ще не введено, скасування цього положення відкриває можливість для її впровадження в майбутньому.
Американський президент оголосив, що уряд визнаватиме лише дві статі - чоловічу та жіночу.
Він також скасував програми різноманітності та інклюзії у всіх федеральних установах.
За даними Міністерства оборони США, у 2019 році до запровадження першої заборони Трампа в армії служило до 8 тисяч трансгендерних осіб.
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