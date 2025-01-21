Адміністрація Трампа скасувала рейси біженцям з Афганістану, - Reuters

Відповідно до наказу президента США Дональда Трампа про заморозку програм для біженців були зупинені рейси до Штатів для майже 1660 афганців. Серед них є члени сімей американських військових.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами американського чиновника (на умовах анонімності) і провідного захисника у справах переселення біженців Шона ВанДайвера у розмові з журналістами, раніше уряд США дозволив цим біженцям з Афганістану переселитися до Штатів.

Зазначається, що групи біженців, яким скасували рейси 20 січня, входять неповнолітні без супроводу, які очікують возз'єднання зі своїми родинами у Штатах.

А також йдеться про афганців, яким загрожує покарання з боку "Талібану" через участь у боях на боці колишнього уряду Афганістану, який підтримував Вашингтон.

Така загроза від талібів висить над ними після того, як останні сили США покинули Афганістан у серпні 2021 року після 20 років війни.

Крім того, пише Reuters, рішення США також залишає в "підвішеному стані" тисячі інших афганців, які отримали дозвіл на переселення як біженців до Штатів, але їм ще не було призначено рейси з Афганістану чи сусіднього Пакистану.

За словами ВанДайвера, афганці та правозахисники тепер "панікують".

Переїзд афганських біженців до США та посилення Трампом імміграційних обмежень

Адміністрація колишнього президента США Джо Байдена сприяла переїзду до Штатів майже 200 тисячам афганців після виведення американських військ з Кабула.

Ще під час президентських перегонів Трамп заявляв про намір посилити репресії щодо імміграції.

Одне з розпоряджень, які він мав підписати після своєї інавгурації 20 січня, передбачає призупинення програм США щодо біженців щонайменше на чотири місяці, сказав Reuters чиновник адміністрації нового президента, який побажав залишитися анонімним.

Зазначається, що серед біженців, яким тепер зупинили рейси, близько 200 членів сімей афгансько-американських військовослужбовців США, які народилися у Штатах, або афганців, які приїхали до США, приєдналися до армії та стали натуралізованими громадянами цієї країни.

Серед тих, кого знімають з рейсів, також є невідома кількість афганців, які воювали за колишній підтримуваний США уряд Кабула, і близько 200 осіб - без супроводу дітей афганських біженців або афганських батьків, чиї діти були доставлені до Штатів під час виведення американської армії з Афганістану.

Крім того, є певна кількість афганців, які отримали статус біженця, оскільки працювали на американських підрядників або афілійовані з США організації.