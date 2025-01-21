Фінансові новини
- |
- 21.01.25
- |
- 10:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп помилував майже всіх 1500 учасників штурму Капітолія 6 січня
08:56 21.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп у перший день свого президентства помилував майже всіх 1 500 осіб, звинувачених у зв'язку з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Wall Street Journal.
Масштабне помилування Трампа стало виконанням його передвиборчої обіцянки про помилування прихильників, які брали участь у тому, що федеральні судді та прокурори назвали атакою на американську демократію.
Таким чином Трамп фактично перекреслив чотири роки судового переслідування, в тому числі понад 1100 обвинувальних вироків у справі, яку представники Міністерства юстиції назвали найбільшим розслідуванням в історії США.
Помилувавши практично всіх обвинувачених, Трамп пом'якшив вироки більш ніж десятку інших.
Трамп помилував колишнього голову Proud Boys Енріке Тарріо, якого в 2023 році засудили до 22 років ув'язнення, і пом'якшив вирок засновнику Oath Keepers Стюарту Роудсу, якому було наказано провести 18 років за ґратами за змову з метою перешкодити мирній передачі влади.
Масовість помилувань суперечила "індивідуальному підходу", про який Трамп і його союзники заявляли напередодні інавгурації. І це було зроблено всупереч застереженням союзників-республіканців, які виступали проти помилування підсудних, які нападали на поліцію.
Помилування дасть обмежену негайну вигоду понад 700 обвинуваченим, засудженим у зв'язку з атакою на Капітолій, які або вже відбули тюремні терміни, або ніколи не перебували за ґратами.
Указ Трампа також доручив Міністерству юстиції закрити всі справи, пов'язані з атакою 6 січня, в тому числі сотні кримінальних проваджень, в яких обвинувачені очікували суду або вироку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп призупиняє допомогу США іноземним країнам на 90 днів для проведення перевірок
|Сенат одноголосно затвердив Рубіо новим держсекретарем США
|Трамп: ми створимо найсильнішу армію і будемо вимірювати успіх за війнами, які закінчуємо
|Трамп оголосив про створення нової служби з торговельних мит
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Маск відреагував на звинувачення, нібито він зробив нацистський салют
|Трамп скасував правило, що дозволяло трансгендерам служити в американській армії
|Адміністрація Трампа скасувала рейси біженцям з Афганістану, - Reuters
|Трамп підписав указ, який відкладає заборону TikTok на 75 днів
|Трамп помилував майже всіх 1500 учасників штурму Капітолія 6 січня
|Перші укази Трампа: вихід з Паризької угоди і «припинення цензури»
Бізнес
|ЄС розширив розслідування проти Маскового Х
|Сьомий запуск ракети Starship закінчився частковою невдачею
|Boeing відновив випробування найновішого лайнера: 777X здійснив перший за пів року політ
|Samsung працює над новим типом акумуляторів для своїх смартфонів
|Злочинці отримали $41 млрд у криптовалюті у 2024 році — звіт
|У жовтні Microsoft завершить підтримку Word, Excle, Outlook та інших офісних застосунків на Windows 10
|Nintendo Switch 2 офіційно анонсована — названа дата релізу