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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп помилував майже всіх 1500 учасників штурму Капітолія 6 січня

 

Президент США Дональд Трамп у перший день свого президентства помилував майже всіх 1 500 осіб, звинувачених у зв'язку з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Wall Street Journal.

Масштабне помилування Трампа стало виконанням його передвиборчої обіцянки про помилування прихильників, які брали участь у тому, що федеральні судді та прокурори назвали атакою на американську демократію.

Таким чином Трамп фактично перекреслив чотири роки судового переслідування, в тому числі понад 1100 обвинувальних вироків у справі, яку представники Міністерства юстиції назвали найбільшим розслідуванням в історії США.

Помилувавши практично всіх обвинувачених, Трамп пом'якшив вироки більш ніж десятку інших.

Трамп помилував колишнього голову Proud Boys Енріке Тарріо, якого в 2023 році засудили до 22 років ув'язнення, і пом'якшив вирок засновнику Oath Keepers Стюарту Роудсу, якому було наказано провести 18 років за ґратами за змову з метою перешкодити мирній передачі влади.

Масовість помилувань суперечила "індивідуальному підходу", про який Трамп і його союзники заявляли напередодні інавгурації. І це було зроблено всупереч застереженням союзників-республіканців, які виступали проти помилування підсудних, які нападали на поліцію.

Помилування дасть обмежену негайну вигоду понад 700 обвинуваченим, засудженим у зв'язку з атакою на Капітолій, які або вже відбули тюремні терміни, або ніколи не перебували за ґратами.

Указ Трампа також доручив Міністерству юстиції закрити всі справи, пов'язані з атакою 6 січня, в тому числі сотні кримінальних проваджень, в яких обвинувачені очікували суду або вироку.
Ключові теги: США
 

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