Перші укази Трампа: вихід з Паризької угоди і «припинення цензури»

Президент США Дональд Трамп невдовзі після вступу на посаду у понеділок, 20 січня, підписав низку указів.

Один з перших указів стосувався виходу США з Паризької кліматичної угоди. Згідно з документом, опублікованим на сайті Білого дому, посол США при Організації Об'єднаних Націй негайно має подати офіційне письмове повідомлення про вихід країни з Паризької угоди. "Сполучені Штати вважатимуть, що їхній вихід з угоди та будь-які пов'язані з ним зобов'язання набувають чинності негайно після отримання цього повідомлення", - йдеться в указі.

Скасування 78 указів часів Байдена

Також Трамп підписав указ про призупинення дії 78 указів виконавчої влади часів його попередника на посаді Джо Байдена, а також про замороження регуляторної діяльності, що не дозволить чиновникам видавати нормативні акти, поки адміністрація Трампа не отримає повний контроль над урядом.

Зокрема, Трампом скасований указ від 2023 року, підписаний Джо Байденом, який мав на меті зменшити ризики, які штучний інтелект створює для споживачів, працівників та національної безпеки.

Також скасоване розпорядження Байдена про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму. Водночас Трампом скасовані санкції, запроваджені адміністрацією Байдена проти ультраправих груп ізраїльських поселенців та окремих осіб за вчинення насильства проти палестинців на окупованому Західному березі річки Йордан.

Крім того, Трампом скасований указ від 2021 року, підписаний Байденом, який мав на меті забезпечити, щоб половина всіх нових автомобілів, які продаватимуться у 2030 році, були електричними.

"Відновлення свободи слова та припинення цензури"

Серед підписаних документів - указ під назвою "Відновлення свободи слова та припинення федеральної цензури". У ньому вказується, що протягом останніх чотирьох років попередня адміністрація "топтала права на свободу слова, цензуруючи висловлювання американців на онлайн-платформах", з метою "модерації, видалення або іншого придушення висловлювань, які не схвалював федеральний уряд". "Під виглядом боротьби з "дезінформацією", та "неправдивою інформацією" федеральний уряд порушив конституційно захищені права на свободу слова американських громадян по всій території Сполучених Штатів у спосіб, який просував бажаний для уряду наратив щодо важливих питань суспільних дебатів. У вільному суспільстві урядова цензура є неприпустимою", - йдеться в указі Трампа.

У ньому, зокрема, доручено "забезпечити, щоб ресурси платників податків не використовувалися для участі або сприяння будь-якій поведінці, яка б неконституційно обмежувала свободу слова будь-якого американського громадянина".

Припинення роботи з дому

Окрім того, Трамп підписав указ про припинення роботи з дому для федеральних службовців. Згідно з документом, керівники всіх департаментів та відомств виконавчої гілки влади повинні якнайшвидше вжити всіх необхідних заходів для "припинення дистанційної роботи" та "вимагати від працівників повернутися до роботи на своїх робочих місцях на умовах повного робочого дня". При цьому керівникам департаментів та відомств дозволено зробити винятки з цього правила, які вони вважатимуть за необхідне.