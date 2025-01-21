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Чверть малого бізнесу у Росії опинилася на межі банкрутства
23:57 20.01.2025 |
На тлі подорожчання позикового фінансування, проблем зі збутом продукції та очікувань скорочення продажів приблизно чверть російських суб'єктів малого та середнього підприємництва (МСП) допускають закриття свого бізнесу.
Про це пише "Коммерсант".
Згідно з дослідженням, частка збиткових представників малого та середнього бізнесу зросла з 5% у 2023 році до 8% у 2024 році (у 2022-му таких було 9%). Індекс RSBI у грудні впав до мінімуму з 2023 року - 52,7 пункту.
До літа 2024-го очікування бізнесу були оптимістичними (58,1 пункту в травні). Але вже в червні індекс RSBI знизився до 57,6 пункту, у липні - до 55, у серпні - до 54,7.
Це сталося через погіршення фінансових можливостей МСП після зльоту ключової ставки, зазначають аналітики. Зростання ставки призвело до падіння споживчої активності росіян і, відповідно, виручки, а також зростання вартості кредитів. Крім того, почала скорочуватися держпідтримка бізнесу.
У грудні уповільнення ділової активності показали всі типи МСП. Найбільше в індексі просіли показники продажів, також спадний тренд показала торгівля (через скорочення продажів і планів щодо них), у послугах спостерігалася стабільність, при цьому ледь помітне зростання продемонструвало лише виробництво.
Опитування показало також, що 35% суб'єктів МСП очікують подальшого спаду продажів. Це на 7% більше за листопадовий показник 2024 року - максимум за два роки.
Характерно, що, згідно з дослідженням, частка схвалень кредитів МСП банками знизилася до мінімуму з літа 2023 року (62%). 15% опитаних компаній повідомили про наявність чинного кредиту, у грудні його отримали 12%. Рекордний відсоток підприємців (31%) не готовий оформляти позики через високі ставки.
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