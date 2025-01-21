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АНАЛІТИКА

Чверть малого бізнесу у Росії опинилася на межі банкрутства

 

На тлі подорожчання позикового фінансування, проблем зі збутом продукції та очікувань скорочення продажів приблизно чверть російських суб'єктів малого та середнього підприємництва (МСП) допускають закриття свого бізнесу.

Про це пише "Коммерсант".

Згідно з дослідженням, частка збиткових представників малого та середнього бізнесу зросла з 5% у 2023 році до 8% у 2024 році (у 2022-му таких було 9%). Індекс RSBI у грудні впав до мінімуму з 2023 року - 52,7 пункту.

До літа 2024-го очікування бізнесу були оптимістичними (58,1 пункту в травні). Але вже в червні індекс RSBI знизився до 57,6 пункту, у липні - до 55, у серпні - до 54,7.

Це сталося через погіршення фінансових можливостей МСП після зльоту ключової ставки, зазначають аналітики. Зростання ставки призвело до падіння споживчої активності росіян і, відповідно, виручки, а також зростання вартості кредитів. Крім того, почала скорочуватися держпідтримка бізнесу.

У грудні уповільнення ділової активності показали всі типи МСП. Найбільше в індексі просіли показники продажів, також спадний тренд показала торгівля (через скорочення продажів і планів щодо них), у послугах спостерігалася стабільність, при цьому ледь помітне зростання продемонструвало лише виробництво.

Опитування показало також, що 35% суб'єктів МСП очікують подальшого спаду продажів. Це на 7% більше за листопадовий показник 2024 року - максимум за два роки.

Характерно, що, згідно з дослідженням, частка схвалень кредитів МСП банками знизилася до мінімуму з літа 2023 року (62%). 15% опитаних компаній повідомили про наявність чинного кредиту, у грудні його отримали 12%. Рекордний відсоток підприємців (31%) не готовий оформляти позики через високі ставки.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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