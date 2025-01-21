ЗМІ: Міжнародний кримінальний суд очікує санкцій від адміністрації Трампа

Міжнародний кримінальний суд готується до того, що Дональд Трамп запровадить проти нього економічні санкції вже цього тижня після вступу на посаду президента США.

Про це стало відомо виданню The Guardian від джерел у МКС, пише "Європейська правда".

Посадовці МКС, за даними The Guardian, готуються до того, що адміністрація Трампа після приходу до влади швидко введе фінансові обмеження та обмеження на пересування проти суду та його керівництва.

Згідно з джерелами видання, Міжнародний кримінальний суд готується до "найгіршого сценарію", за якого США запровадять санкції проти інституції на додаток до заходів, спрямованих проти окремих осіб.

Джерела в МКС кажуть, що санкції проти високопосадовців суду не завдадуть значних клопотів, на відмну від санкцій проти всієї інституції, які становитимуть загрозу для існування суду.

Основні послуги, які опиняться під загрозою через інституційні санкції, включають доступ МКС до банківських і платіжних систем, ІТ-інфраструктури та страхових провайдерів, пише The Guardian.

Серед іншого, Міжнародний кримінальний суд покладається на хмарну платформу Microsoft Azure для своєї роботи, і призупинення доступу до неї паралізує розслідування МКС, ідеться в матеріалі.

Загроза американських санкцій нависла над МКС після того, як у листопаді 2024 року він видав ордери на арешт ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаніягу і його колишнього міністра оборони Йоава Галанта за ймовірні воєнні злочини і злочини проти людяності в Газі.

У відповідь на ордери Палата представників США проголосувала за введення санкцій проти МКС.