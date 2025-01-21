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Трамп для боротьби з нелегалами має намір оголосити режим НС на південному кордоні США
23:29 20.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір підписати указ про впровадження режиму НС на кордоні країни з Мексикою для боротьби проти нелегальної імміграції.
"Я маю намір оголосити режим НС на нашому південному кордоні", - сказав він, виступаючи в Конгресі після вступу на посаду.
Трамп зазначив, що його заходи дадуть змогу депортувати зі США "мільйони злочинців".
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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