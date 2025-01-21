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АНАЛІТИКА

Трамп підтвердив, що перейменує Мексиканську затоку на Американську, і поверне горі Деналі на Алясці ім'я Мак-Кінлі

 

Президент США Дональд Трамп, виступаючи в понеділок з інавгураційною промовою на Капітолійському пагорбі, підтвердив намір перейменувати Мексиканську затоку на Американську.

"Незабаром ми змінимо назву Мексиканської затоки, перейменуємо її на Американську", - сказав він.

Крім того, він заявив про те, що поверне горі Деналі ім'я президента Мак-Кінлі (Маунт-Мак-Кінлі): "Ми повернемо ім'я великого президента Вільяма Мак-Кінлі горі, якій належало це ім'я".

1975 року місцева влада Аляски, де розташована ця гора, звернулася до федерального уряду США з проханням змінити назву гори Мак-Кінлі на Деналі. Цю гору було названо на честь Мак-Кінлі неофіційно 1896 року, а 1917 року цю назву було закріплено офіційно. Мак-Кінлі був президентом США в 1897-1901 рр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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