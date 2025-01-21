Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп: Відсьогодні офіційною політикою США буде те, що існує тільки чоловіча і жіноча стать

 

Відсьогодні офіційною політикою уряду Сполучених Штатів буде те, що існують тільки дві статі: чоловіча і жіноча, заявив 47-й президент США Дональд Трамп під час своєї інавгураційної промови.

"Цього тижня я також покладу край урядовій політиці спроб соціального впровадження раси та статі в усі аспекти суспільного та приватного життя. Ми створимо суспільство, що не розрізняє кольору шкіри і засноване на заслугах. Відсьогодні офіційною політикою уряду Сполучених Штатів буде те, що існує тільки дві статі: чоловіча і жіноча", - сказав він, виступаючи після вступу на посаду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1551
  0,0294
 0,07
EUR
 1
 43,4998
  0,1314
 0,30

Курс обміну валют на вчора, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9229  0,16 0,39 42,6396  0,17 0,39
EUR 43,2625  0,16 0,38 44,0892  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1600  0,02 0,05 42,1800  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес