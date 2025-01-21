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Трамп: Відсьогодні офіційною політикою США буде те, що існує тільки чоловіча і жіноча стать
23:18 20.01.2025 |
Відсьогодні офіційною політикою уряду Сполучених Штатів буде те, що існують тільки дві статі: чоловіча і жіноча, заявив 47-й президент США Дональд Трамп під час своєї інавгураційної промови.
"Цього тижня я також покладу край урядовій політиці спроб соціального впровадження раси та статі в усі аспекти суспільного та приватного життя. Ми створимо суспільство, що не розрізняє кольору шкіри і засноване на заслугах. Відсьогодні офіційною політикою уряду Сполучених Штатів буде те, що існує тільки дві статі: чоловіча і жіноча", - сказав він, виступаючи після вступу на посаду.
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