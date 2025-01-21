Трамп пообіцяв запустити посилене буріння нафти та знизити ціни на енергоресурси

47-й президент США Дональд Трамп анонсував надзвичайний стан в енергетиці, що дозволить видобувати енергоносії там, де раніше це було заборонено. Про це Трамп сказав у своїй першій промові після інавгурації.

Інфляційна криза, за його словами, спричинена непомірними витратами та все більшими цінами на енергію.

"Тому сьогодні я також оголошу надзвичайний стан у сфері енергетики. Ми буритимемо, дитинко, буритимемо. [...] Ми знову станемо багатою країною, і саме рідке золото під нашими ногами допоможе нам у цьому", - заявив президент США.

Крім того, Трамп пообіцяв впровадити тарифи на іноземні товари, знизити інфляцію і скасувати пільги на електромобілі.

"Ви зможете купити автомобіль на свій вибір. Ми знову вироблятимемо автомобілі в Америці такими темпами, про які ніхто не міг і мріяти лише кілька років тому", - заявив він.