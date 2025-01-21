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Трамп виведе США з Паризької кліматичної угоди
23:09 20.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп хоче, щоб його країна вийшла з Паризької кліматичної угоди. Це станеться вже вдруге.
Про це йдеться в заяві Білого дому, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Заява відображає скептичне ставлення Трампа до глобального потепління, яке, на його думку, є містифікацією.
Такий крок вписується в плани президента щодо звільнення американських бурильників нафти і газу від регулювання, щоб вони могли максимально збільшити видобуток.
Процес виходу США з Паризької кліматичної угоди, за даними Reuters, триватиме не більше року.
Як звертає увагу видання, після реалізації такого рішення Сполучені Штати поряд з Іраном, Лівією та Єменом стануть єдиними країнами у світі, які не беруть участі в Паризькій угоді 2015 року. У її рамках країни погодилися знизити парникові викиди.
Наразі США посідають друге місце у світі за обсягом викидів парникових газів після Китаю. Також США посідають перше місце у світі за видобутком нафти і природного газу.
США вже виходили з Паризької кліматичної угоди
Варто зауважити, що під час першого президентського терміну Дональд Трамп уже виводив США з Паризької кліматичної угоди. Тоді цей процес зайняв роки.
При цьому сьогодні, 20 січня, під час інавгураційної промови Дональд Трамп заявив, що він запровадить надзвичайну ситуацію в галузі енергетики.
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