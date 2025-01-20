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Байден в останній момент «превентивно» помилував низку осіб
18:12 20.01.2025 |
Лише за кілька годин до вступу на посаду свого наступника Дональда Трампа президент США Джо Байден "превентивно" помилував кількох колишніх державних службовців і членів парламенту. Помилування колишнього медичного радника Ентоні Фаучі, генерала у відставці Марка Міллі, а також членів і співробітників комітету Конгресу, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року, має на меті захистити їх від "безпідставних і політично мотивованих розслідувань", пояснив Байден 20 січня у Вашингтоні.
Так, свого часу вірусолог Фаучі як головний радник уряду з питань боротьби проти коронавірусу, неодноразово викликав невдоволення Трампа, котрий довгий час применшував небезпеку від COVID-19. Міллі очолював Об'єднаний комітет начальників штабів США при Трампі, але пізніше назвав республіканця "фашистом аж до самих кісток".
Байден обґрунтував помилування "надзвичайними обставинами"
Трамп, інавгурація якого відбудеться за кілька годин, погрожував багатьом політичним опонентам судовим переслідуванням і розплатою. Байден обґрунтував акти помилування "надзвичайними обставинами".
Як нагадує агенція AFP, після перемоги Трампа на президентських виборах на початку листопада Байден помилував 39 осіб і скоротив терміни ув'язнення майже 1 500 засудженим. Він також замінив 37 з 40 смертних вироків, винесених на федеральному рівні, на довічне ув'язнення. На початку грудня Байден також помилував свого сина Хантера, хоча раніше кілька разів заявляв, що не має наміру цього робити.
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