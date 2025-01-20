ЄС звернувся до СОТ через практики Китаю стосовно європейських патентів

Єврокомісія запросила консультації у Світовій організації торгівлі через несправедливі торговельні практики Китаю у сфері інтелектуальної власності.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це оприлюднила пресслужба Єврокомісії.

Скарги стосуються надання китайським судам права встановлювати обов'язкові ставки роялті "глобальної дії" для основних стандартних патентів ЄС, зокрема стосовно технологій 5G, без згоди власника патенту. Це змушує європейські технологічні компанії понижувати ставки, а китайські виробники таким чином отримують простіший доступ до відповідних європейських технологій.

ЄС вважає такий підхід нечесною грою і втручанням у компетенції європейських судів з патентних питань.

"Єврокомісія твердо переконана, що такі практики не відповідають угоді СОТ щодо пов'язаних з торгівлею аспектів прав інтелектуальної власності (TRIPS). Оскільки з Китаєм не вдалося досягнути задовільного рішення на основі перемовин, ЄС вимушений запросити консультації як перший крок у рамках процедури врегулювання спорів у СОТ з метою забезпечити, що його технологічні компанії, зокрема у сфері телекомунікацій, зможуть ефективно реалізовувати свої патентні права та захищати свої інвестиції в інновації", - йдеться у заяві.

Якщо перший крок з консультаціями не забезпечить задовільного рішення протягом 60 днів, ЄС готовий перейти до спору і проситиме СОТ створити групу для ухвалення рішення за цим питанням.