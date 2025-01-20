Novo Nordisk втратила статус найдорожчої компанії у Європі

Данський виробник ліків Novo Nordisk поступився французькому конгломерату LVMH статусом найбільшої компанії в Європі за ринковою вартістю. Про це пише агентство Bloomberg.

Капіталізація Novo Nordisk скоротилася до $355 млрд. Ринкова вартість LVMH зросла до $356 млрд.

Novo Nordisk трималася на вершині з вересня 2023 року, коли ціна її акцій різко пішла вгору після запуску ліків проти ожиріння Wegovy. За кілька місяців вона стала другою європейською компанією, якій коли-небудь вдавалося подолати позначку ринкової капіталізації у $500 млрд.

Пік вартості данської компанії припав на червень минулого року, але з того часу Novo Nordisk втратила 40% капіталізації через проблеми з постачанням, цінами на ліки, і дедалі більшою конкуренцією на ринку препаратів від ожиріння та діабету. У грудні 2024 року акції компанії за один день втратили відразу 20% через прикрі результати випробувань експериментального препарату CagriSem.

Останнє падіння ціни акцій Novo Nordisk спричинене можливим рішенням США обмежити вартість найбільш популярних ліків, включно з флагманськими препаратами данської компанії Ozempic та Wegovy.

У LVMH, навпаки, справи покращуються після одного з найгірших за останнє десятиліття криз на ринку предметів розкоші. Глобальний попит у лакшері-сегменті відновлюється із четвертого кварталу 2024 року, що призвело до зростання вартості акцій LVMH.