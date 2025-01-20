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АНАЛІТИКА

Найбільша американська нафтосервісна компанія SLB не планує йти з Росії попри нові санкції, – FT

 

Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB (раніше - Schlumberger) планує продовжувати працювати у Росії попри останні санкції, запроваджені Адміністрацією президента США Джо Байдена.

Про це виконавчий директор SLB Олів'є Ле Пеш заявив під час телеконференції з інвесторами минулої п'ятниці, пише Financial Times.

За його словами, раніше SLB добровільно вжила заходів щодо обмеження своєї діяльності в Росії, у тому числі припинила у 2023 році постачати туди продукцію та технології з усіх своїх підприємств в інших країнах.

За даними SLB, частка російських операцій у 2024 році впала до 4% її світових доходів, або близько $1,4 мільярда, порівняно із 5% роком раніше.

"Ми вивчаємо нові санкції і зараз вважаємо, що наші добровільні заходи їм відповідають", - сказав Ле Пеш.

Як повідомлялося, 10 січня США оголосили про масштабний пакет санкцій проти експорту російської нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також великі російські страхові компанії - "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Тоді представник Мінфіну США відповідав на запитання, чи доведеться SLB та будь-яким іншим американським нафтосервісним компаніям вийти з Росії, щоб виконати нові вимоги: "Заборона на надання послуг для нафтової галузі забороняє всім американським особам, де б вони не знаходилися, надавати такі послуги безпосередньо або опосередковано будь-якій особі, яка знаходиться на території Російської Федерації".

У жовтні минулого року двопартійна група з понад 50 членів Конгресу написала листа до Адміністрації Байдена з вимогою посилити санкції проти американських нафтосервісних компаній, які працюють у Росії, щоб змусити SLB залишити країну.

Натомість розслідування Financial Times минулого року виявило, що SLB продовжує розширювати свою діяльність у Росії після виходу з ринку її основних західних конкурентів. Зокрема, американська компанія підписала нові контракти та найняла сотні співробітників.

Експерти нафтопромислової галузі припускають, що SLB не бажає залишати Росію, тому що, ймовірно, буде винагороджена Кремлем, коли закінчиться війна проти України і будуть скасовані західні санкції.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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