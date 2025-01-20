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АНАЛІТИКА

«Придністров'я» погодилось отримувати газ через «Молдовагаз» і каже, що заплатить

 

Лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що регіон погоджується отримати газ, доставлений молдовською держкомпанією "Молдовагаз", і готовий платити за нього.

Про це Красносельський заявив у понеділок, 20 січня - відео його заяви розміщене у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

За словами Красносельського, Тирасполь погоджується отримувати газ через "Молдовагаз", і "Тираспольтрансгаз" 18 січня надіслав звернення з цього приводу до Кишинева.

"Для того, щоб якнайшвидше тепло доходило до домівок людей, щоб вони отримали газ і нормальну електроенергію у свої житлові приміщення, і щоб вся соціальна інфраструктура також отримувала вигоду від тепла і електроенергії, я погодився з пропозиціями керівництва Молдови, починаючи з президента, щоб газ Придністров'ю постачала компанія "Молдовагаз", - сказав Красносельський.

Він також зазначив, що "Тираспольтрансгаз" гарантує оплату доставки.

Красносельский сказав, що раніше Тирасполь намагався укласти контракт на постачання газу із неназваною компанією, проте це нібито зустріло "лютий опір" з боку молдовських посадовців та "Молдовагазу", нібито ця компанія "ніяк не може поставити газ на Лівий берег".

РосЗМІ писали, що цією компанією мала стати Natural Gaz D.C. Газ нібито мали закупляти на європейському спотовому ринку, а витрати у такому разі, ймовірно, компенсували би з російського бюджету. У Кишиневі наполягали, що поставки на Лівий берег може здійснювати тільки "Молдовагаз".

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою газотранспортну систему, у той час Росія відмовилась постачати газ Придністров'ю альтернативним маршрутом, що спровокувало масштабну енергетичну кризу у регіоні.

Нещодавно Красносельсьский літав до Москви домовлятися про газ, після чого заявив, що постачання газу невдовзі відновиться у рамках "гуманітарної допомоги".

Після цього молдовський премʼєр-міністр Дорін Речан розповів, що спілкувався з Красносельським. Він наголосив, що Москва не запропонувала рішення щодо природного газу і ввела в оману адміністрацію на Лівому березі Дністра.
Ключові теги: Молдова
 

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