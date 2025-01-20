Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нігерія стала дев'ятою країною-партнером БРІКС

 

Країна є найбільш населеною на Африканському континенті, а також ділить лідерство у Субсахарській Африці за номінальним ВВП із Південною Африкою, яка є членом БРІКС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Бразилії, що наразі головує у БРІКС.

Нігерія стає дев'ятою країною-партнером БРІКС, приєднавшись до Білорусі, Болівії, Куби, Казахстану, Малайзії, Таїланду, Уганди та Узбекистану. Ця категорія країн-партнерів BRICS була створена на 16-му саміті обʼєднання, який пройшов у російській Казані.

За повідомленням МЗС Бразилії, "Нігерія має спільні інтереси з іншими членами БРІКС. Вона відіграє активну роль у зміцненні співпраці Південь-Південь та реформуванні глобального управління - питаннях, які є головними пріоритетами під час нинішнього головування Бразилії".
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Нігерія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1257
  0,0472
 0,11
EUR
 1
 43,3684
  0,0484
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9229  0,16 0,39 42,6396  0,17 0,39
EUR 43,2625  0,16 0,38 44,0892  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1600  0,02 0,05 42,1800  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес