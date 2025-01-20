Китай у 2024 році збільшив видобуток вугілля на 1,3%, до рекорду

Видобуток вугілля в Китаї за підсумками 2024 року зріс на 1,3% і досяг 4,76 млрд тонн, за даними Державного статистичного управління.

Це рекордний обсяг.

У грудні виробництво вугілля збільшилося на 4,2% відносно того ж місяця минулого року - до 438,85 млн тонн. Відносно листопада показник піднявся на 2,5%.

Тим часом середньодобовий видобуток минулого місяця становив 14,16 млн тонн, що нижче за рекордний листопадовий показник у 14,27 млн тонн.

Випуск коксівного вугілля у 2024 році становив 489,27 млн тонн, що на 0,8% нижче рівня попереднього року. При цьому числі в грудні виробництво зросло на 0,2% р/р - до 41,48 млн тонн.