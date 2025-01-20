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АНАЛІТИКА

Майже третина валютної виручки російських компаній застрягла за кордоном унаслідок санкцій США

 

Російські експортери можуть не повернути до 30% валютної виручки в країну після посилення санкцій США проти банківського сектора Росії.

Про це пише РБК з посиланням на дані компанії MoneyRoo, що займається міжнародними переказами, передає The Moscow Times.

За словами експертів, це істотна сума, яка негативно впливає на фінансовий стан компаній та їхню здатність вести подальшу діяльність, включаючи імпортні закупівлі.

Проблеми з розрахунками особливо негативно позначились на компаніях, які працюють у сфері сировинного експорту та високотехнологічного обладнання. Найгостріше питання стоїть у розрахунках із країнами, де традиційно сильні позиції долара США або де місцеві банки тісно співпрацюють з американськими фінансовими інститутами

Затримки у поверненні валютної виручки призведуть до уповільнення імпортного потоку в Росію, через що експортери будуть змушені обмежувати розрахунки зі своїми контрагентами.

Для повернення валютних надходжень компанії все частіше користуються послугами платіжних агентів. Через зростання попиту тарифи на їхні послуги зросли до 20%.

Як повідомлялося, 15 січня США ввели нові санкції проти Росії. Так, у новий санкційний пакет потрапили банки й установи, які співпрацювали з Росією - загалом майже 100 суб'єктів.

Раніше повідомлялося, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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