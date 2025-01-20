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Наслідки ударів українських дронів: Переробка нафти в Росії обвалилася до 12-річного мінімуму
12:59 20.01.2025 |
Російські НПЗ минулого року знизили переробку сировини до 12-річного мінімуму - до близько 267 млн тонн - через позапланові ремонти після атак українських БПЛА та обвалу маржі. Негативний вплив на експорт також мала заборона на вивезення бензину, введена для захисту внутрішнього ринку.
Про це пише The Moscow Times.
Як повідомляється, Україна минулого року атакувала кілька російських нафтопереробних заводів та паливних об'єктів, включно з Волгоградським НПЗ "Лукойла", Омським НПЗ, Слов'янським та Новошахтинським НПЗ "Газпром нефті" та нафтопереробний завод "Роснефті" в Туапсе.
Відтак, Росія у 2024 році скоротила експорт нафтопродуктів через свої морські порти на 9,1% до попереднього року, до 113,7 млн тонн, на тлі падіння виробництва палива на НПЗ.
За даними галузевих джерел, 2024 року сумарний експорт нафтопродуктів через балтійські порти Росії "Приморськ", "Висоцьк", "Санкт-Петербург" і "Усть-Луга" впав на 9% до попереднього року, до 61,96 млн тонн.
Відвантаження палива через арктичні порти "Архангельськ" та "Мурманськ" минулого року знизилися на 14% до 2023 року, до 1,01 млн тонн.
Південні порти Азовського та Чорного морів у 2024 році скоротили експортну перевалку нафтопродуктів на 10% у річному вираженні, до 42,75 млн тонн.
При цьому поставки палива на експорт через чорноморський порт "Туапсе" за цей період упали на третину до 2023 року, до 9,1 млн тонн, через позапланові зупинки і скорочення переробки на Туапсинському НПЗ, що належить "Роснефті".
Водночас, експортні відвантаження нафтопродуктів через чорноморський порт "Новоросійськ" у 2024 році зросли на 4% відносно попереднього року, до 19 млн тонн.
Далекосхідні морські порти РФ минулого року скоротили відвантаження палива на експорт на 3% до 2023 року, до 7,97 млн тонн.
Наприкінці грудня минулого року Новошахтинський завод із переробки нафтопродуктів, який є найбільшим на півдні Росії, зупинив обидві установки первинної переробки нафти внаслідок атаки українських дронів. Єдиний завод в Ростовській області потужністю 5,6 млн тонн нафти на рік у ніч проти 19 грудня зазнав атаки українських безпілотників, після чого на підприємстві виникла велика пожежа.
Перед тим Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив удар по терміналу нафтопродуктів "Стальной конь" в Орловській області РФ у ніч проти 14 грудня.
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