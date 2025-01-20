Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Південна Корея створить нову систему ПРО для захисту від артилерії КНДР

 

Південна Корея 20 січня офіційно заявила про початок розробки власної системи протиракетної оборони для захисту від можливих артилерійських обстрілів з боку КНДР. Роботи планують завершити до 2028 року.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

В державному агентстві із закупівель озброєнь Південної Кореї розповіли, що нова система ПРО буде схожа на ізраїльську систему "Залізний купол", і має зміцнити захист країни від артилерійських загроз від Північної Кореї.

На розробку системи протиракетної оборони південнокорейський уряд планує витратити 479,8 мільярда вон (329 мільйонів доларів США).

Як розповіли в Адміністрації програми оборонних закупівель (DAPA), система ПРО на низькій висоті (LAMD) буде призначена для одночасного перехоплення артилерійських снарядів.

Південнокорейські ЗМІ зазначають, це відбувається в рамках наміру зміцнити свої можливості протиповітряної оборони в Сеулі, оскільки КНДР має численні далекобійні артилерійські установки, розміщені в межах ширшої зони в районі столиці, де проживає половина з 51 мільйона жителів країни.

Також у DAPA поінформували, що нова система допоможе захистити ключові військові об'єкти у Південній Кореї від північнокорейської артилерійської загрози. Крім того, додали у відомстві, вона також сприятиме швидкому розгортанню інших систем.

У проекті братимуть участь державне Агентство розвитку оборони та оборонні компанії Південної Кореї, такі як LIG Nex1 Co., Hanwha Aerospace Co. і Hanwha Systems Co.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Корея
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1257
  0,0472
 0,11
EUR
 1
 43,3684
  0,0484
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9229  0,16 0,39 42,6396  0,17 0,39
EUR 43,2625  0,16 0,38 44,0892  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1600  0,02 0,05 42,1800  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес