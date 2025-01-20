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Південна Корея створить нову систему ПРО для захисту від артилерії КНДР
12:22 20.01.2025 |
Південна Корея 20 січня офіційно заявила про початок розробки власної системи протиракетної оборони для захисту від можливих артилерійських обстрілів з боку КНДР. Роботи планують завершити до 2028 року.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
В державному агентстві із закупівель озброєнь Південної Кореї розповіли, що нова система ПРО буде схожа на ізраїльську систему "Залізний купол", і має зміцнити захист країни від артилерійських загроз від Північної Кореї.
На розробку системи протиракетної оборони південнокорейський уряд планує витратити 479,8 мільярда вон (329 мільйонів доларів США).
Як розповіли в Адміністрації програми оборонних закупівель (DAPA), система ПРО на низькій висоті (LAMD) буде призначена для одночасного перехоплення артилерійських снарядів.
Південнокорейські ЗМІ зазначають, це відбувається в рамках наміру зміцнити свої можливості протиповітряної оборони в Сеулі, оскільки КНДР має численні далекобійні артилерійські установки, розміщені в межах ширшої зони в районі столиці, де проживає половина з 51 мільйона жителів країни.
Також у DAPA поінформували, що нова система допоможе захистити ключові військові об'єкти у Південній Кореї від північнокорейської артилерійської загрози. Крім того, додали у відомстві, вона також сприятиме швидкому розгортанню інших систем.
У проекті братимуть участь державне Агентство розвитку оборони та оборонні компанії Південної Кореї, такі як LIG Nex1 Co., Hanwha Aerospace Co. і Hanwha Systems Co.
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