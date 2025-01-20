Фінансові новини
- |
- 20.01.25
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
WP: на Заході схиляються до того, що пошкодження кабелів у Балтиці не було диверсією
11:55 20.01.2025 |
У Європі та США нібито схиляються до думки, що останні інциденти з пошкодженням низки кабелів у Балтійському морі були випадковістю, а не диверсією.
Про це йдеться у публікації The Washington Post, пише "Європейська правда".
За словами неназваних співрозмовників з трьох країн, що залучені до розслідування пошкодження кабелів, у безпекових структурах у США та Європі схиляються до того, що ці інциденти були скоріше нещасним випадком, аніж диверсією з "російським слідом".
Слідчі дії, до яких залучені представники пів десятка безпекових структур європейських країн та США, поки що не знайшли доказів того, що підозрювані комерційні судна вчинили "якірні диверсії" умисно чи за вказівкою з Москви.
Зібрана на цей час інформація, включно з перехопленими комунікаціями, буцімто вказує на те, що це були випадковості, спричинені "недосвідченими екіпажами, що працюють на борту погано обслуговуваних суден".
За словами американських співрозмовників, у всіх випадках знайшлися "очевидні пояснення", що вказують на випадковість завдання шкоди, та немає доказів, які могли б свідчити про причетність Росії. Співрозмовники з двох європейських розвідувальних служб сказали, що поділяють оцінки американських колег.
До висновку про нещасний випадок нібито схиляється і головне розвідувальне відомство Фінляндії, хоча там все ж не виключають якоїсь причетності Росії.
Рениця Національного слідчого управління Фінляндії повідомила, що розслідування ще триває і поки рано говорити про висновки.
Представник відомства, комісар Самі Лііматайнен, якого цитує Yle, сказав, що "не буде навіть коментувати" публікацію The Washington Post, та що розслідування триває.
Фінський євродепутат Пекка Товері, який до політичної посади був військовим і працював у тому числі в розвідувальних структурах своєї країни, наголосив, що інциденти з кабелями дуже схожі на "типові гібридні операції" Москви.
"Найважливіший елемент будь-якої гібридної операції - це можливість заперечення відповідальності", - зауважив він у коментарі для WP. На його думку, російські спецслужби могли успішно замести сліди, і на цих підставах робити висновок, що всі ці інциденти з кабелями були нещасними випадками - "цілковита дурня".
Ще один експерт з мореплавства Майк Планкетт, якого цитують у статті, зауважує, що екіпажі суден не могли б не помітити, що їхній якір волочиться по дну, а те, що з осені 2023 року суто випадково сталося три нещасних випадки із якорями у тому самому регіоні - вкрай малоймовірно.
Нагадаємо, цього тижня лідери восьми держав-членів НАТО, які мають вихід до Балтійського моря, провели спеціальну зустріч та оголосили свій план дій у відповідь на підозрілі випадки пошкодження підводної інфраструктури.
Північноатлантичний альянс започаткував нову патрульну місію у Балтійському морі для захисту морської інфраструктури.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|CNN: Трамп доручив помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями
|Трамп у переддень інавгурації пообіцяв «покласти край» війні в Україні
|США таємно вклали $1,5 млрд у виробництво дронів в Україні – The New York Times
|ЄС звернеться за допомогою до короля Бельгії, якщо Орбан ветує продовження санкцій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Найбільша американська нафтосервісна компанія SLB не планує йти з Росії попри нові санкції, – FT
|«Придністров'я» погодилось отримувати газ через «Молдовагаз» і каже, що заплатить
|Нігерія стала дев'ятою країною-партнером БРІКС
|Китай у 2024 році збільшив видобуток вугілля на 1,3%, до рекорду
|Україна, Британія і Литва запустять систему Grain Verification Scheme (GVS) для боротьби з незаконним вивезенням зерна з окупованих територій
|Майже третина валютної виручки російських компаній застрягла за кордоном унаслідок санкцій США
Бізнес
|Сьомий запуск ракети Starship закінчився частковою невдачею
|Boeing відновив випробування найновішого лайнера: 777X здійснив перший за пів року політ
|Samsung працює над новим типом акумуляторів для своїх смартфонів
|Злочинці отримали $41 млрд у криптовалюті у 2024 році — звіт
|У жовтні Microsoft завершить підтримку Word, Excle, Outlook та інших офісних застосунків на Windows 10
|Nintendo Switch 2 офіційно анонсована — названа дата релізу
|Toyota посіла перше місце за світовими продажами автомобілів у 2024 році