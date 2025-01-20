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Більшість американців не схвалюють ідею Трампа «купити Гренландію» – але не його виборці
10:31 20.01.2025 |
Понад 60% американців не схвалюють намірів обраного президента Дональда Трампа приєднати Гренландію, проте серед його прихильників більшість підтримують цю ідею.
Про це свідчать результати опитування на замовлення CBS News, пише "Європейська правда".
Опитування показало, що більшість респондентів - 61% - не схвалюють намірів Трампа приєднати острів.
Водночас серед його прихильників картина протилежна - ідею про "купівлю Гренландії" підтримують 68%.
Серед загальної кількості респондентів переважає переконання, що розмови Трампа на цю тему насправді є лише елементом торгу з приводу чогось іншого - такої думки 54%.
Як відомо, останніми тижнями Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.
Прем'єрка Данії після спілкування з Трампом повідомила, що той не відмовився від своїх погроз ввести високі тарифи, якщо Данія не відмовиться від Гренландії.
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